內地出招撐 人幣急反彈

允企業借更多外債 兌每美元曾升見7.16 面對經濟增長動力不足、人民幣貶值壓力未消，內地當局正積極在多方面「組合拳」應對。繼公開支持民營經濟後，當局採取行動穩定匯率。中國人民銀行與外匯管理局周四宣布上調跨境融資宏觀審慎調節參數，透過允許企業及金融機構借入更多外債，擴大外資流入。昨日人民幣應聲急彈，離岸及在岸價均收復多個關口，甚至一度升見7.16水平，算是小勝一仗！

人行與外管局昨日早上宣布，即日起把跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25調高至1.5，以進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，為去年10月以來再度上調。這個參數愈高，代表境內企業及金融機構可跨境融資額度上限愈高，上調該參數除了可以拓闊境內企業融資渠道，亦有助改善外匯市場短期供需關係，從而達到穩定匯率之效。

國有銀行托市手影乍現 不僅如此，昨日傳出在亞洲早盤交易中，中國大型國有銀行在離岸現貨市場拋售美元，並買入人民幣，目的為壓抑人民幣貶值。

官方周四開出的人民幣中間價兌每美元報7.1466，按日調升20點子，遠高於市場預期的7.2146，連同多個利好消息推動在岸價昨日下午4時半官方收報7.1811，較上一個交易日顯著反彈386點子。於昨日傍晚，離岸價曾高見7.1673，在岸價亦見7.1655；每百港元兌91.69元人民幣。

人行副行長劉國強早前強調，將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，必要時對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。

專家仍憂長遠跌穿7.4 獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，短期內人民幣會維持穩定，並整固一至兩周，他傾向人行這次維穩動作只是為了讓匯價跌幅放緩，而非釋出「已經跌夠」的信號。再者，內地經濟情況讓人擔憂，匯率適當貶值有利經濟發展，而當局仍有很多工具維持匯率穩定，不會讓貨幣急速貶值，惟不排除人民幣長遠會跌穿7.4水平。

華僑銀行香港經濟師姜靜稱，內地第二季經濟數據持續偏弱，數據表明內地經濟復甦動力放緩，消費者和企業前景信心疲弱，且內房困局未改，料人民幣偏弱走勢不改。

市場繼續關注本月政治局會議後可能推出的支持經濟措施之際，有交易員認為，昨日的中間價凸顯了監管層抑制人民幣貶值的決心，惟一旦市場對刺激措施的失望情緒加劇，市場將再次買入美元。

不過，人行昨日公布，貸款市場報價利率（LPR）維持不變，一年期及5年期以上利率分別企於3.55厘及4.2厘，與市場預期相符。人行同日在公開市場開展260億元人民幣的7日期逆回購操作，利率維持1.9厘；單日淨投放210億元人民幣。

上月環球支付佔比增加 此外，財政部日前宣布將於下月初在港發行120億元人民幣國債，發行規模較原定計劃增加60億元人民幣。人行調查統計司原司長盛松成表示，離岸人民幣國債的常態化發行，對增加香港人民幣資產供給、完善離岸人民幣收益率曲線、支持香港離岸國際金融中心建設、助力人民幣國際化等有積極意義。

他還說，財政部在港發行人民幣國債，與人行在港發行人民幣央行票據的效果類似，後續人行也可通過增發香港央票調節離岸人民幣流動性，提高離岸人民幣資產吸引力，保持匯率基本穩定。

另一方面，據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告，6月人民幣在全球支付佔比升至2.77%，5月份為2.54%。

人民幣兌每美元走勢 每百港元兌人民幣表現