華民企再擔大樑 重建信任破高牆

自上世紀90年代，內地民營經濟的份額迅速擴大，成為推動經濟增長的主要動力，至今民營經濟佔中國國內生產總值（GDP）逾五成比重，絕對不容易，也堪稱全球經濟發展史上的一個壯舉！不過，這幾年內地民營經濟在開倒車，遇着外部形勢挑戰甚巨，整體經濟發展頓時失速，內循環戰略變得有心無力。刻下內地當局高調發文支持民營經濟，絕對是穩經濟的正確而重要一步。問題是這幾年民營經濟受創甚深，要讓其再擔大樑，單靠口號、輿論不足以扭轉頹局，關鍵在於官方以實際行動，重建與民企的互信基礎。

中國改革開放逾40年，民營經濟由冇到有，由小到大，發展至今，據官方數據，中小企的稅收貢獻佔比達五成，技術創新佔比達七成，城鎮勞動就業佔比達八成，企業數量佔比達九成，貢獻絕對是舉足輕重。當前內地要穩經濟，最直接方法是讓民營企業再次起飛，讓中小企擔當推動經濟增長的先鋒！

問題是，這幾年多家大型民企因頭目被抓而陷經營危機、資產大跌價、財富大蒸發，不然就被判巨額罰款，迫令發展急煞車，並進行各項未見盡頭的整改。再者，一場新冠疫情對無數中小微企業營運造成嚴重打擊，甚至無得留低。大型民企被嚴厲監管大棒綁手綁腳，小型民企經歷疫情後，出局的出局，仍在經營的信心已大不如前，對推動投資計劃態度審慎，整體民營經濟已失去昔日的積極進取、百花齊放的發展氛圍，這是為何今年來內地經濟復甦不似預期的其中一個重要原因。

所謂「破壞容易建設難」，當前內地經濟面對內外需求皆失速，惟外部因素非中國可控制，在中美博弈下，亦難寄望有明顯改善，故穩經濟就得盡快從內部需求入手，撬動民營經濟就成重中之重。例如科技戰，中國要實現核心技術自主化，單靠「國家隊」主導力量並不足以成事，激發全民創新，讓涉足百業的民企積極參與，刺激資本市場融資需求，帶動投資與財富效應，將產業與經濟做大做強，誠然是最理想的劇本。

再如內房問題，癥結是如何重啟樓市正常流轉，否則就連國企都難再支持下去。要放開樓價有序調整，消化市場庫存，讓樓市重納正軌，避免硬着陸的關鍵是重建置業用家及投資者的信心，釋放購買力入市，讓樓市恢復正常投資周期。這兩大領域若沒民企積極參與，單靠政策指導不見得有活路。

要讓民企對政策重建信任，相信政府真的視「民企為自己人」，支持民營經濟高質量發展不能單靠口講，得推出具體措施，在完善監管法規後，得鬆綁民企，讓具代表性的民企與民營企業家以實際投資行動投下信心一票。這除了可刺激內部需求，創造新職位，帶領中國資產價值走出低谷外，展望新經濟時代，技術是致勝關鍵，讓民營經濟重現活力，由全體民企積極投資科技創新，共建技術優勢，配合企業管理的革新，守護民營經濟健康發展，則內地經濟自能行穩致遠。