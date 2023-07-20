輪商精選：騰訊16946好友之選
騰訊控股(00700)股價上周五突破350元水平收市後，本周二受大股東擬減持其股份消息影響，回吐至336.4元收市。昨日繼續下跌，早上曾低見327元，午後跌幅收窄，重上330元水平，收市報333元，跌1.01%。
有報道指，騰訊大股東Prosus料將於今年底，降低其所持騰訊股份的比例到約24至25%，並將每年減持兩至3個百分點。騰訊將於8月16日公布今年次季業績，有券商料騰訊次季業績表現穩健，料調整後純利達374.1億元人民幣，按年升33%，維持「增持」評級。
觀察個股認證資金流向，可見近日資金積極吸納騰訊好倉，本周二錄得約3,550萬元流入，為當日最多資金流入的個股相關資產，昨亦見資金繼續留意好倉。騰訊淡倉於近期亦見資金留意，上周二至本周二共錄得約2,230萬元流入。
睇淡留意15526
觀察市場上的騰訊認購證，行使價390元附近、今年10月到期的條款產品為活躍條款。投資者如看好，可留意騰訊認購證16946，行使價390.6元，10月26日到期，實際槓桿10.4倍，亦是9隻相近條款產品中最高槓桿。相反，看淡可留意騰訊認沽證15526，行使價299.8元，11月27日到期，實際槓桿7.2倍，為中期及輕微價外產品。
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