輪商精選：騰訊16946好友之選

觀察個股認證資金流向，可見近日資金積極吸納騰訊好倉，本周二錄得約3,550萬元流入，為當日最多資金流入的個股相關資產，昨亦見資金繼續留意好倉。騰訊淡倉於近期亦見資金留意，上周二至本周二共錄得約2,230萬元流入。

觀察市場上的騰訊認購證，行使價390元附近、今年10月到期的條款產品為活躍條款。投資者如看好，可留意騰訊認購證16946，行使價390.6元，10月26日到期，實際槓桿10.4倍，亦是9隻相近條款產品中最高槓桿。相反，看淡可留意騰訊認沽證15526，行使價299.8元，11月27日到期，實際槓桿7.2倍，為中期及輕微價外產品。

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