券商睇市：納指100調整權重利長線投資

受惠人工智能（AI）熱潮，加上美國聯儲局逐漸放慢加息步伐，年初至今，科技相關股份大幅反彈。雖然過半的美國大型股股價皆升穿200天平均線，但部分科技股如英偉達（Nvidia）、Meta及特斯拉（Tesla）等，升幅遠遠拋離其他股份。在指數中，這些股票的佔比也非常高，因此，納斯達克早前宣布，將重新配置納斯達克100指數中的成分股權重，以解決個股過分集中的問題。

科企升勢過度集中惹憂 納斯達克100指數是按公司市值決定權重，市值愈大，權重愈高。單是微軟、蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達、亞馬遜及Meta已佔超過43%，連同特斯拉及Alphabet後，這7大公司（The Magnificent Seven）共佔約55%。市值大，升幅高，令集中問題更嚴重，對於觀察市場的人士，以及指數基金投資者或並非好事。

現時，指數公司正在為納斯達克100指數進行一次特殊重新配置。定期的重新配置每一季都有，但今次的特殊重置是有紀錄以來的第3次。值得一提的是，本次特殊重置將不會增加或刪除成分股。

上周五，納斯達克公布重置後的權重，7大公司的佔比將由約55%降至約44%，英偉達及微軟的實際權重降幅最高，約3%，而百事、博通、Costco等權重則有所提升，行業分布也將因而更分散。納斯達克將會在下周一開市前完成重置，重置也將影響追蹤納指100的指數基金。

無加減股份 影響有限 這次特殊重置，相信對投資部署上並沒有重大影響，因重置不會增加或刪除成分股，而且重置是每一季也會執行；同時，追蹤納指100的資金不及追蹤標普500指數的資金般龐大，預料被動資金流的影響十分有限。

對於已持有納指100的指數基金的投資者，重置可以看成高位減持，在長遠部署上比較有利。對於並未持有的投資者，重置也可以降低集中風險。若果投資者看好個別企業，自行增配也是十分容易的事。

凱基亞洲投資策略部