拍賣消息：荃灣屋地15萬沽 平過電單車位

樓市焦點欠奉，昨日拍賣場推出的一幅荃灣近上葵涌村蚊型屋地，因開價比電單車位更平而惹來市場關注，該幅地皮最終以15萬元一口價售出，較銀行估價低約一半。

上述物業昨經由忠誠拍賣推拍，地皮位於丈量約份451約及地段663號，地盤面積僅約100方呎，成交呎價約1,500元。消息指，該地皮估價約30萬元水平。

不過，規例上該地雖可用作建屋，但礙於面積窄小，實際上難以興建任何建築物。據悉，新買家為附近居民，擬用作存放物品，原業主於30至40年前以約8萬元買入。

尖沙咀銀主商廈低140萬售 價格有折讓的銀主盤亦獲承接，黃開基拍賣行昨售出兩項同類物業，包括大嶼山愉景灣頤峰1座中低層C室，實用面積約876方呎，減價40萬元，以580萬元翻拍，吸引兩組買家出價，搶高90萬元，以670萬元成交，呎價約7,648元。成交價較估價約748萬元，也低約10.4%。

另一項則為寫字樓物業，尖沙咀天星大廈低層B室，建築面積約1,310方呎，開價1,000萬元，由3組買家競逐，成交價1,160萬元，低估價約140萬元，呎價約8,855元。資料顯示，該單位同層A室，實用面積約1,915方呎，2020年時成交價1,828萬元，呎價約9,546元。