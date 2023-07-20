租務旺場：啟德月內租賃破百宗

踏入租賃旺季，市場同類交投趨活躍，特別是入伙新盤集中地區。其中，啟德發展區本月租務個案再度突破百宗，區內THE HENLEY III有開放式單位最新以每月1.4萬元租出。

中原施蒂文表示，該區本月暫錄104宗租賃成交，與上月同期相若，其中THE HENLEY系列佔7宗，最新個案為上述屋苑3B座中低層E室，實用面積約238方呎，成交呎租約58.8元。業主於2021年11月以約625萬元一手入市，以此計算租金回報率約2.7厘。

此外，適逢暑假檔期，內地學生租賃需求大增，市場連錄同類成交個案。該行李嘉龍表示，大埔中心6座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，成交月租1.45萬元，呎租約32.2元，新租客為兩名內地女生。

中原曾嘉匯亦指，大埔白石角嘉熙5座中層A室兩房單位，實用面積約463方呎，獲一名內地男學生以月租約1.7萬元零議價租用，並一口氣繳付一年租金，即約20.4萬元，呎租約36.7元。