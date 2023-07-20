二手跌價：南豐三房一年平16% 美景呎價失守萬元

二手樓市失去交投量支持，成交價開始回落。港島上車盤鰂魚涌南豐新邨三房單位，樓價回落至613萬元，較去年同類型單位低近16%，青衣亦有私樓成交呎價再跌穿一萬元。

美聯蕭俊健表示，南豐新邨7座低層D室，實用面積約516方呎，獲同區上車用家購入，成交呎價約11,880元。資料顯示，上址高兩層同室及相同面積單位，去年初售價達728萬元，而極高層同類型單位2019年的成交價曾高達955萬元。

青衣7月暫錄約19宗二手買賣，按月跌逾三成。利嘉閣朱偉雄稱，區內美景花園12座中低層C室，實用面積約525方呎，去年7月已叫價625萬元放售，最近累減至560萬元，終以506萬元售，呎價約9,638元。資料顯示，該屋苑繼今年初後成交呎價再低於萬元。

元朗半新盤再現低價成交。中原王勤學指，朗屏8號1座低層H室，實用面積約481方呎，減價至618萬元沽出，呎價約12,848元，屬項目兩房戶做價4年新低，成交單位約7年帳面僅升值約2.2%。

皓畋傳5年貶580萬 事實上，不少住宅做價已跌穿購入價。市場消息透露，何文田皓畋3座高層單位，實用面積約907方呎，市傳以2,000萬元轉手，呎價約22,051元，單位約5年帳面貶值近580萬元，跌幅逾22%。

香港置業吳志輝表示，荔枝角荔灣花園A座中層8室，實用面積約435方呎，有裝修，剛售520萬元，呎價約11,954元。原業主持貨約3年即沽，帳面已蝕40萬元。資料顯示，長沙灣愛海頌1座低層戶，以780萬元登記售出，約3年帳面貶值約3%。

晉誠地產胡卓輝指，屯門滿名山滿庭8座中層D室兩房戶，實用面積約603方呎，3月開價750萬元，累減至680萬元沽出，呎價約11,277元，新買家為區內租客，單位於2020年4月以693.8萬元購入，現轉手帳蝕13.8萬元。