新盤變陣力抗淡市
HOLBORN折扣升至24%
周日發售單位573萬起
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN將於周日發售20伙，包括17伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積由255至452方呎，折實價573.72萬至1,239.43萬元。
翻查資料，上述即將發售的17伙一房戶，於2021年9月首推時，最高折扣率僅6%，當時折實價約709.6萬至802.7萬元。而現時修改價單後，折扣大增至24%，使折實價降到573.72萬至649.04萬元，另設樓價4至6%的提前成交現金回贈。
以該盤價單1號的B座20樓B6室為例，實用面積255方呎一房戶，定價830.9萬元，首推時折實售價約781.04萬元，折實呎價約30,629元。最新折實售價已調整至631.48萬元，折實呎價24,764元。單位折實售價較近兩年前低近兩成。
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2B期，招標售出優景閣第5座15樓A3室一房特色戶，實用面積288方呎，連228方呎天台，成交價589.25萬元，呎價約20,460元。
同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日以招標形式售出第6A座10樓C6室頂層三房特色戶，單位實用面積738方呎，連401方呎天台，成交價1,291.5萬元，呎價17,500元。
親海駅II擬下周開價
曾於早前預告最快本周開價的親海駅II，長實昨日公布正籌備下周開放示範單位及公布首張價單，意味推盤步伐減慢，而發展商昨首度披露項目會所特色。
該集團營業部首席經理郭子威透露，項目考慮引入靈活定息安排，並正與銀行協商，或會為買家提供鎖定息率兩年的計劃，初步釐定息率約3至4厘。該集團營業經理陳詠慈指，項目會所「親海號」加入遊艇元素，連園林面積逾7萬方呎，提供近30項設施，包括戶外游泳池、健身室、寵物公園等。
再有市區新盤將登場，恒地的紅磡必嘉坊系列第3期項目，敲定今日舉行命名儀式，料公布推盤部署。
維港滙I大手客連購兩伙
另方面，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，獲大手買家斥資5,238萬元連購兩個相鄰單位。包括1座3樓B室，為實用面積948方呎三房戶，成交價2,780萬元，呎價約29,325元。毗鄰1座3樓C室以2,458萬元沽，呎價約25,445元。
此外，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大‧珺瓏灣第1期，新近以4,350萬元售出A12洋房，實用面積2,418方呎，設有4間套房，連花園、天台及兩個停車位，呎價約17,990元。
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