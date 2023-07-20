新盤變陣力抗淡市

周日發售單位573萬起 恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN將於周日發售20伙，包括17伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積由255至452方呎，折實價573.72萬至1,239.43萬元。

翻查資料，上述即將發售的17伙一房戶，於2021年9月首推時，最高折扣率僅6%，當時折實價約709.6萬至802.7萬元。而現時修改價單後，折扣大增至24%，使折實價降到573.72萬至649.04萬元，另設樓價4至6%的提前成交現金回贈。

以該盤價單1號的B座20樓B6室為例，實用面積255方呎一房戶，定價830.9萬元，首推時折實售價約781.04萬元，折實呎價約30,629元。最新折實售價已調整至631.48萬元，折實呎價24,764元。單位折實售價較近兩年前低近兩成。

同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日以招標形式售出第6A座10樓C6室頂層三房特色戶，單位實用面積738方呎，連401方呎天台，成交價1,291.5萬元，呎價17,500元。

親海駅II擬下周開價 曾於早前預告最快本周開價的親海駅II，長實昨日公布正籌備下周開放示範單位及公布首張價單，意味推盤步伐減慢，而發展商昨首度披露項目會所特色。

該集團營業部首席經理郭子威透露，項目考慮引入靈活定息安排，並正與銀行協商，或會為買家提供鎖定息率兩年的計劃，初步釐定息率約3至4厘。該集團營業經理陳詠慈指，項目會所「親海號」加入遊艇元素，連園林面積逾7萬方呎，提供近30項設施，包括戶外游泳池、健身室、寵物公園等。

再有市區新盤將登場，恒地的紅磡必嘉坊系列第3期項目，敲定今日舉行命名儀式，料公布推盤部署。