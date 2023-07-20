●香港金融管理局宣布，在機構債券發行計劃下，有關重開現有15年期政府債券（發行編號15GB3403）的10年期政府債券投標已於昨日舉行。是次推出總值15億元的10年期政府債券，債券的投標申請總額達38.71億元。投標對發行額比例（即債券投標申請總額對債券發行總額的比例）為2.58，平均接納價是84.62，即以年率計的收益率為3.827厘。