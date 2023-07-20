簡訊一覽
●舜宇光學(02382)預期，今年上半年錄得純利約4.07億至4.75億元人民幣，按年減少65至70%，主要是全球智能手機市場需求持續疲弱，行業競爭激烈，以及智能手機攝像頭持續呈現降規降配趨勢，令集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下跌，並加大平均售價及毛利率壓力。此外，人民幣貶值下，公司一筆美元債產生未變現外匯虧損1.61億元人民幣。
●特步國際(01368)披露，截至今年6月底止3個月及6個月之零售銷售增長（包括線上線下渠道）同錄高雙位數按年增長；上半年渠道庫存周轉少於5個月。
●泡泡瑪特(09992)預期上半年溢利及收入按年增長分別不低於40%及18%。
●太古地產(01972)發行兩批綠色債券，其中一隻是2025年到期，總值25億元人民幣的離岸債；另一隻是2028年到期，總值7億元人民幣債。
●香港金融管理局宣布，在機構債券發行計劃下，有關重開現有15年期政府債券（發行編號15GB3403）的10年期政府債券投標已於昨日舉行。是次推出總值15億元的10年期政府債券，債券的投標申請總額達38.71億元。投標對發行額比例（即債券投標申請總額對債券發行總額的比例）為2.58，平均接納價是84.62，即以年率計的收益率為3.827厘。
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