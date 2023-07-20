高盛季績差過預期 道指照高開258

市場觀望上市公司業績，美股3大指數周三早段做好，道指曾升258點，高見35,203點；標指曾升20點，報4,575點；以科技股為主的納指曾升65點，高見14,419點。

道指成分股高盛上季錄得收入按年倒退8.16%至108.95億美元，純利按年倒退61.55%至10.71億美元，不但差過市場預期，更是3年最差，股價早段曾跌1.76%，其後倒升。

截至6月底止季度，高盛做市收入按年倒退11.43%至43.51億美元，投資管理收入按年倒退1.58%至23.94億美元，投資銀行收入按年倒退20.4%至14.32億美元。與此同時，商業房地產投資出現約4.85億美元減值損失。

納斯達克公司純利微揚 英偉達（Nvidia）和微軟等龍頭科技股近期強勢，其上市的交易所母企──納斯達克公司上季經調整純利按年微升2.33%至3.5億美元，股價早段曾升2.27%。

期內收入按年增長3.58%至9.25億美元，其中交易服務收入按年倒退0.79%至2.5億美元，佔比27%，主要是歐股方面的倒退抵銷美國股票及衍生產品方面的增長，撇除匯兌因素持平；追蹤該所指數的EFP（交易所買賣產品）資產膨脹，推動指數收入按年增長4.03%至1.29億美元。防範金融罪案的收入按年增長18.66%至8,900萬美元。

提到微軟，該企於Microsoft 365引入生成式人工智能（AI）助理Copliot，月費30美元，同時把Facebook母企Meta的AI模型Llama 2免費引進Azure雲端平台，刺激股價破頂。另一方面，微軟收購動視暴雪之限期押後3個月到10月18日，英國監管機構成為唯一攔路虎。微軟股價周三早段反覆，曾跌0.62%。

美新屋動工按月跌8% 數據方面，6月份美國新屋動工按月下跌8%，以年率計僅143.4萬間，跟市場預期按月續升7.2%背馳；同月建築批核亦意外按月倒跌3.7%，以年率計僅144萬間，同遜市場預期。

另外，民主黨參議員吉里布蘭德及共和黨參議員霍利準備提出法案，禁止聯邦政府官員及國會議員持有個股，要投資只准買互惠基金及指數基金。