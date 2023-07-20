澳能合營攻東南亞電動車
澳能建設(01183)透過旗下全資附屬的自由充，與新加坡上市公司GSS Energy Limited旗下的Giken Mobility成立合資公司MU Giken，其中澳能持股55%，而Giken Mobility持股45%。Giken Mobility執行董事李天佑表示，預期合資公司MU Giken在未來12個月內會有來自分銷的收入貢獻。
冀12個月內有收入貢獻
李天佑指出，成立MU Giken合資公司後，Giken Mobility會專注於在東南亞地區，包括東南亞、泰國、馬來西亞和印尼等市場的安裝和運營電動車充電和電池更換系統。MU Giken亦會負責五菱汽車(00305)旗下電動車在東南亞的分銷工作。
他又稱，由Giken Mobility與林寶堅尼家族旗下品牌「Iso」合作，將率先於香港推出首款電能電單車Iso UNO-X，已向香港機電工程署提交認可批准，估計今年9至10月可獲批；同時預期每年可售出50至100輛，每部約4.8萬元。李指目標以香港作為進軍其他市場的門戶，未來計劃在2024年或2025年進入大灣區市場，預期合資公司未來12個月會有來自分銷的收入貢獻。
澳能建設主席郭林錫預期，合資公司將在東南亞市場建設充電樁等電動汽車充電及換電基礎設施，澳能建設將提供充電系統、硬件及軟件解決方案的支援；又謂合資公司旗下的充電樁系統適用OCCP 2.0，具備電網壓力分攤能力，藉此避免一些安全風險，故具有較高的競爭力。
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