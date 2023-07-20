澳能合營攻東南亞電動車

他又稱，由Giken Mobility與林寶堅尼家族旗下品牌「Iso」合作，將率先於香港推出首款電能電單車Iso UNO-X，已向香港機電工程署提交認可批准，估計今年9至10月可獲批；同時預期每年可售出50至100輛，每部約4.8萬元。李指目標以香港作為進軍其他市場的門戶，未來計劃在2024年或2025年進入大灣區市場，預期合資公司未來12個月會有來自分銷的收入貢獻。