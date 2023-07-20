偉易達：產品今年毋須加價

憂歐美衰退礙訂單 他指出，近期人民幣匯價轉弱，對成本控制有幫助，亦對公司的毛利率帶來正面影響，坦言今年最大挑戰，是歐美地區經濟邁向衰退期，因此會影響消費者信心及購買力，以及影響訂單情況，同時透露目前訂單收貨時間有所拖長，但未見急停。他稱，會密切觀察每月的銷售情況，及時作出適當的應對措施，例如適時補充受歡迎的產品和減低庫存量，避免庫存急升影響毛利，確保今年營業額平穩。

被問及中美關係緊張對公司業務帶來的影響，黃子欣稱，以往公司的玩具產品入口美國都是零關稅，故直接影響不大，加上近年公司先後在馬來西亞及墨西哥等地建立生產線，現時佔全集團生產線約四分之一，產品已非百分百全由中國製造。

對於內地的生產線及人手會否因為部分生產線遷移至國外而有所影響，他回應指，生產線並沒有縮減，而員工人數方面，因機器逐步自動化和廠房智能化升級所致，每年亦有5至10%的下降。