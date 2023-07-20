英國通脹7.9%創15個月低 鎊匯偏軟

全球通脹有降溫迹象！繼美國通脹受控後，英國最新公布6月消費物價指數（CPI）按年增長7.9%，乃去年3月以來最低水平，按月則回落0.8個百分點，亦低於市場預期的增長8.2%，是5個月來首次低於預期，而低於預期的幅度亦是2021年7月以來最大。數據公布後，減緩了英倫銀行再猛力加息抗通脹的壓力，英鎊兌美元曾跌逾1%至1.2891，兌港元曾報10.0646。

料下月加息幅度收窄 期內，扣除較波動的能源、食品等的核心CPI按年增長6.9%，由5月的31年高位回落0.2個百分點，亦低於市場預期。可見英倫銀行30年來步伐最快的加息可能已開始收到遏制物價漲勢之效。

英國6月的食品和非酒精飲料按年升幅繼續放緩至17.4%，前值升18.4%；汽車燃油價格按年降幅擴至22.7%，前值僅降13.1%。英國國家統計署表示，汽車燃料價格下跌是CPI回落的主要因素，而食物價格依然向上，但升幅低於去年同期，兩者都令整體通脹回順。

英倫銀行為控制通脹，上月大幅加息半厘，是連續第13次議息會議加息。過去20個月，基準利率由0.1厘升至5厘，市場原預計該央行下月會議會再度大幅加息半厘至5.5厘，惟如今加幅可能會收窄。英國債息亦率先反映市場預期轉變，昨日對利率走向敏感的英國兩年期國債孳息率一度下跌24點子至4.843厘。

此外，歐元區昨日公布6月CPI終值為5.5%，與市場預期一致，前值為6.1%。

新西蘭次季CPI升6%放緩 亞太區方面，新西蘭統計局公布今年第二季CPI按年升幅由首季的6.7%降至6%，創一年半低位，略高於市場預期升5.9%。期內，食品價格按年升12.3%，其中蔬菜價格按年升23.3%；新屋建設價格按年升7.8%，前值升11.5%，連續4季放緩；住房租金價格按年升4.2%；汽油價格按年降幅擴至15%，前值轉降8.3%。第二季度通脹季率則為1.1%，略高於市場預期的1%。

通脹數據公布後，紐元兌美元曾見0.6225，跌0.74%，兌港元報4.8618。新西蘭央行早前表示，已完成加息周期，惟最新的數據顯示，通脹要恢復到正常的1至3%水平仍需要一段時間。