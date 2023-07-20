華美債持倉13年低

連續兩月減少 總額降至8467億美元 中國持續減持美債的長期趨勢未見改變！美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國於5月份的美債持倉總額降至8,467.27億美元，是2010年以來最低水平，按月下跌222.04億美元，是連續兩個月減倉。以交易資金流數據統計，中國實際淨沽售132.8億美元的美債，為連續3個月淨賣出。與此同時，在美國激進加息抗通脹下，一場涉及5,000億美元的企業債務風暴正要上演！

相比起減持美債持倉數字，更值得關注是股市的資金流向。中國投資者於5月淨賣出29.02億美元（約226億港元）的美國股票，是連續兩個月淨沽售；反之同期美國投資者則無獨有偶連續兩個月淨買入中國股票，金額約為13.77億美元（約107億港元）。

值得留意的是，考慮到TIC報告所追蹤的是5月數據，正值中港股市處於大跌浪，反映美國資金縱然入市中國，對股市的支持作用亦不大；反倒是中國投資者沽出美股，可能錯失了近日由人工智能（AI）熱潮持續推動的美股升浪。

外資投資內企限制擬放寬 至於日本則繼續是美國「頭號債主」，惟5月持倉規模同樣下降至10,967億美元，按月少304.22億美元。交易資金流數據亦顯示，該國主動地減持美債，事關日本5月淨沽出80.35億美國長債，一改昔日連續多個月淨買入的情況，而該國上月淨賣出51.64億美元的美股，是連續兩個月減持。

另美債持倉規模位列第3的英國，5月份的美債持倉總額跌至6,666.35億美元，按月下跌140.45億美元。

在中美博弈之下，中國持續減持美債，但同一時間，並未有將門戶關上，反而在積極吸引外資來華發展。周三中國商務部便公布，擬放寬外資對上市公司戰略投資限制，修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》。商務部數據又顯示，上半年外商直接投資（FDI）為7,036.5億元人民幣，按年跌2.7%；對外非金融類直接投資（ODI）則升22.7%至4,316.1億元人民幣。

企業債3.9萬億恐難兌付 事實上，全球去美元化的說法並非空穴來風。去年以來聯儲局激進加息下，企業的債務利息負擔百上加斤。單是美國，今年已經有逾120宗大型破產案例。數據亦顯示，全球近6,000億美元處於不良水平的債務交易中，實際發生違約比例不到15%，意味逾5,000億美元（約3.9萬億港元）的債務可能無法兌付。

評級機構穆迪本周表示，全球投機級公司截至今年6月止的12個月違約率為3.8%，料明年達5.1%，最悲觀是違約率可能升至最高的13.7%，超越2008至2009年信貸危機水平。

投行摩根大通發表的報告提及，市場並未完全反映美元作為全球儲備及貿易龍頭貨幣地位急速下降的風險，倘若中美緊張局勢及全球分裂加劇，可能導致在金融領域上去美元化，而內地進行連串一系列經濟改革，包括放寬資本限制以促進市場流動性，亦將威脅美元的霸主地位，惟該行強調，未來10年美元作為主要儲備貨幣被完全取代的可能性相當低。

中國繼續減持美債 5大海外「債主」持倉量