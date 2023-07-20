亞開行削明年亞洲發展中國家經濟預測

中國重啟經濟的步伐放緩，導致MSCI中國指數年初至今嚴重跑輸MSCI新興市場（中國除外）指數，落後幅度擴至逾20年最多。不過，亞洲開發銀行發表報告認為，內地消費及投資活動繼續支撐亞洲區經濟增長，甚至抵銷全球需求疲弱的影響，故維持亞洲發展中國家今年經濟增長4.8%的預測不變，但將明年增長預測由4.8%降至4.7%，以反映明年全球需求前景惡化。

受主要發達經濟體的貨幣政策影響，全球需求明顯放緩，亞開行昨指，亞洲區內部分以出口為導向的經濟體在工業產出方面已受影響。該行首席經濟學家朴之水認為，亞太地區仍在推進疫情後的復甦，本地需求和服務業活動正推動增長，同時強勁旅遊業也利好多個經濟體。然而，工業活動和出口依然疲弱，明年全球經濟增長以至需求滿布陰霾。

下調港GDP增長至3.3% 反觀內地，受惠當地服務業需求旺盛，今年經濟有望增長5%，與4月的預測一致。不過，因主要發達經濟體的貨幣政策緊縮，並限制重啟經濟後的活躍度，令亞洲發展中經濟體的電子產品及其他成品出口需求愈趨受壓。至於香港本地生產總值（GDP）預測方面，就由4月時估計今年增3.6%，上調至增長4.7%，明年增長則由原預期的3.7%下調至3.3%。

印度方面，亞開行予以今明兩年的預測續維持在6.4%及6.7%升幅水平，同時據報新加坡政府投資旗艦淡馬錫押注印度經濟的強勢增長勢頭。淡馬錫可能會在3年內在印度投資100億美元，現正尋找戰略合作夥伴，或通過更多公共股權資本的方式，進行每年在印投資30億至50億美元的部署。印度業務負責人Ravi Lambah表示，淡馬錫仍致力於中國市場，但投資機會出現變化，原因包括地緣政治的問題等。