大摩因應華數據安全法 傳撤內地逾200技術員工

內地已實施《數據安全法》，主要針對獲取境內存儲數據收緊監管，為避免觸犯相關法規，在華外資企業採取行動應對。其中，美國投資銀行摩根士丹利據報正將200多名技術開發人員遷離內地，並花費數以億計美元，建立一個獨立於全球平台的中國版系統，來滿足內地業務營運需要。

另建中國版獨立存儲系統 外媒消息指，該批員工佔摩根士丹利在內地技術人員數目超過三分之一，主要轉移至香港及新加坡，大部分搬遷工作已完成，而該行在內地其餘的技術員工已開始建立一個獨立的中國版數據存儲系統，以遵守當地法規，新系統耗資或達數以億美元計，將與其舊有的全球平台不兼容。

其他投行方面，據報瑞銀現時亦已將內地及其他地區的營運業務等數據分開存儲於不同伺服器。至於本身沒有在內地設立環球及區域團隊的高盛，消息指亦已採用一套獨立系統處理內地業務。

內地《數據安全法》自2021年9月起實施，規定涉及國家安全及公共利益等關鍵訊息，基礎設施營運者必須將在內地收集及產生的重要數據儲存於內地。若要將數據傳送至海外，須先經過內地相關部門審查。

故此，《數據安全法》不但影響國際銀行傳送資料及數據，更被批評準則過嚴，且有模糊不清的地方，對外資營運造成影響。為了避免觸犯相關法規，外資金融機構取向是將中國與全球數據系統分開獨立處理，相信其他外資企業亦會有類似的做法。