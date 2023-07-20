摩通估中國降首付比例谷樓市

報道又指，一些銀行仍對房企貸款持較為謹慎的態度，而企業資金回籠，進一步實現良性運轉，仍有賴於銷售情況的好轉，而當前相當數量的城市銷售情況仍有待進一步企穩。文章又認為，有必要為房企創造更好的輿論環境；企業暫時遇到了債務展期，並不代表不能恢復，加上金融政策積極支持，企業也在努力自救。好明顯，官方輿論支持在守住「房住不炒」的底線下，政策向內房產業傾斜，積極梳理流動性風險，全面化解房地產相關債務危機。