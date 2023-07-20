摩通估中國降首付比例谷樓市
內地房地產陰霾未散，摩根大通昨日發表報告指出，鑑於內房銷售數據遜預期及樓價回調，內地推出全國性的房地產寬鬆政策的機會正在增加，估計第一步可能是降低首付比例，惟料在房地產政策確認寬鬆前，內房行業將持續受壓，內房股表現料持續跑輸大市。
摩通認為，中國恒大(03333)發布市場等待已久的業績，可反映大多數受困房企的前景，短期而言由於擔憂風險蔓延，股價恐繼續受壓。該行同時提醒，沽空內房板塊有風險，一旦出現政策寬鬆的消息，甚至只是未經證實的市場揣測，屆時都將會出現大量平淡倉操作。
另邊廂，因階段性流動性不足，外媒報道指遠洋集團(03377)未必能如期於8月2日，清付本金額20億元人民幣境內債券「18遠洋01」的本息，並指遠洋向債券的主要持有人提出一年時間完成全部本金兌付，及計劃年內兌付15%的本金。報道又指，公司計劃於今年9月、10月、11月，2024年2月和5月分別支付5%的本金，其餘75%本金計劃於2024年8月支付。
官媒：為房企融資助力保交樓
官媒昨發文表示，內地應進一步為房企融資及銷售提供必要支持，並指中國推進保交樓面臨困難，核心仍是資金問題，內地應繼續加大投入紓困資金，改善資金申請、使用及監管機制，並進一步為房地產融資及銷售提供必要支持，繼續促進房企資金及行業良性循環。
報道又指，一些銀行仍對房企貸款持較為謹慎的態度，而企業資金回籠，進一步實現良性運轉，仍有賴於銷售情況的好轉，而當前相當數量的城市銷售情況仍有待進一步企穩。文章又認為，有必要為房企創造更好的輿論環境；企業暫時遇到了債務展期，並不代表不能恢復，加上金融政策積極支持，企業也在努力自救。好明顯，官方輿論支持在守住「房住不炒」的底線下，政策向內房產業傾斜，積極梳理流動性風險，全面化解房地產相關債務危機。
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