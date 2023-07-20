工信部研加強穩汽車電子等10行業

內地第二季經濟增速不及預期，工信部正研究加緊制訂實施汽車、電子等10個重點行業穩增長工作方案，全力穩經濟。工信部發言人、總工程師趙志國表示，目前工業和訊息發展面臨複雜的外部環境，還面臨需求不足，效益下滑等困難；工業經濟發展仍然具有很強的韌性，將進一步增強高鐵、電力裝備、新能源等領域發展動能，進一步擴大製造業、訊息通訊業高水平開放。

工信部又指，今年首6個月，內地電訊業務收入增長6.2%，業務總量按年增長17.1%，5G基站累計293.7萬個，5G移動電話用戶達6.76億戶，移動物聯網終端用戶逾21.2億。5G已經成為新型基礎設施的重要組成，也是推動實體經濟數碼化轉型升級的關鍵，堅持適度超前推進5G網絡建設及6G技術研發。

積極推進5G網絡建設及應用 趙同時表示，對於5G的發展，重點做好3方面工作，堅持適度超前，積極推進5G網絡建設，持續拓展5G網絡覆蓋深度，推進城市地區重點場景5G網絡深度覆蓋，並向鄉鎮和農村地區延伸。

同時堅持分業施策，拓展5G應用規模，打造「5G+工業互聯網」發展升級版，今年推動不少於3,000家企業建設5G工廠；並強化5G應用產業支撐，大力推動5G輕量化（RedCap）技術研發，促進5G應用持續降成本、上規模。

全球智能手機出貨按季改善 談及5G，市場調研機構Canalys公布第二季全球智能手機市場報告，全球智能手機出貨量按年跌11%，較第一季跌幅收窄兩個百分點，顯示有改善迹象。按廠商劃分，三星及蘋果公司（Apple Inc.）穩坐首兩位，市佔率分別為21%及17%。

內地製造的汽車轉攻海外市場亦見成果。南韓汽車數據研究機構Carisyou資料顯示，今年上半年賣出的進口商用車中，有三分之一來自中國生產，主因內地電動商用車價格相對低廉，但性能不遜色於其他品牌車型，具競爭力。