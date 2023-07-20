華上半年財政入不敷支

收入11.9萬億增13% 企業所得稅及賣地貢獻減 內地財政入不敷支的壓力沉重。財政部昨日公布，內地上半年全國一般公共預算收入按年增長13.3%，至11.92萬億元（人民幣‧下同），卻主要是去年4月份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較多，拉低基數，同期公共預算支出即使按年僅上漲3.9%，亦高達13.38萬億元。

上半年內地稅收收入9.96萬億元，按年增長16.5%；非稅收入1.95萬億元，下降0.6%，其中內地增值稅收入因去年同期留抵退稅較多拖低基數，飆96%至3.75萬億元，反觀企業所得稅受企業利潤下降等影響，有關稅收跌5.4%。至於內地消費稅下跌13.4%，進口貨物增值稅及消費稅跌9.5%。同期，全國政府性基金預算收入2.35萬億元，下降16%，主要是國有土地使用權出讓收入縮水20.9%，至1.86萬億元。

支出升3.9% 教育佔兩萬億 國庫支付中心副主任薛虓乾昨表示，中國經濟運行整體回升向好，將為財政收入增長提供重要支撐，惟隨着去年下半年留抵退稅逐步恢復常態，今年下半年留抵退稅按年少退的不可比因素會逐步消退，月度財政收入增幅將相應有所回落，總體會與經濟稅源增長相適應。

財政支出方面，薛表示，各級財政部門加強財政資源統籌，保持必要支出強度，持續加大對經濟社會發展薄弱環節和關鍵領域的投入，讓基本民生、鄉村振興、區域重大戰略、教育、科技攻關等重點支出得到有力保障。上半年全國一般公共預算支出增長3.9%，當中教育支出按年多5%至2.01萬億元，社會保障和就業支出按年多7.9%至2.17萬億元。

稅政司副司長魏岩補充，財政部今年以來會同有關部門推動完善稅費優惠政策，之後將按形勢變化，加強政策儲備，積極謀劃針對性強且務實管用的稅費優惠政策，着力為經營主體紓困解難。

另外，預算司副司長李大偉表示，上半年各地發行用於項目建設的專項債券2.17萬億元，當局將繼續對各地專項債券支出進度進行通報預警，指導地方加快專項債券發行使用節奏，積極發揮專項債券在推動有效投資中的積極作用，以穩投資帶動穩就業、穩增長，更好發揮專項債券的效能。財政部同日公布，8月2日將在香港發行今年第二期人民幣國債，發行規模為120億元。

中央下發文件撐民企 內地經濟數據欠佳，拖累在岸人民幣兌每美元昨日下午4時30分官方收市報7.2197，按日跌480點子，較上一日夜盤收市跌321點子；離岸價曾跌至7.2324。美國銀行更預估離岸價到9月底跌至7.4的紀錄新低，即約每百港元兌逾94元人民幣，更指5月後或本月政治局會議後出台的任何政策不會立竿見影，期間幾個月的經濟數據會維持疲軟。

面對經濟下滑和政府企業稅收縮水，國務院昨日傍晚下發文件撐民營企業，提到要加強對他們的政策扶持，如完善融資支持政策制度，並重申「支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手」。

今年以來中國財政收支狀況