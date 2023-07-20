產經

空軍353億炸港股 北水164億挽狂瀾

港股昨日曾跌逾300點，成交額大增17%。（中新社圖片） 港股昨日曾跌逾300點，成交額大增17%。（中新社圖片）
港股昨日曾跌逾300點，成交額大增17%。（中新社圖片）
港股昨日上演好淡大軍對壘的場面，而盈富基金(02800)就成為主戰場！事緣昨日「北水」南向淨流入港股的金額達164.77億元，創2021年2月以來最多，其中淨流入盈富的金額達91.88億元。另邊廂，昨日大市沽空額達353.05億元，沽空比率更破紀錄，而單是盈富的沽空額已達到152.5億元，佔該基金全日成交額的77%！看來「七翻身」之月在倒數，好淡雙方快要來一場大對決！
大市沽空率31.6%破紀錄
港股連跌兩日，恒生指數昨日一度插304點，低見18,711點，惟在南下「北水」大舉流入下，收市跌幅明顯收窄，挫63點或0.33%，惜未能收復19,000點關，收報18,952點；成交額重上千億元規模，達1,118.9億元，按日增17.58%，跌市成交增，是典型的大弱市！國企指數及科技指數分別跌0.28%及0.34%。
昨日「空軍」積極部署，大市沽空比率達31.6%，按日急升16.18個百分點，創出歷史新高，除了盈富之外，恒生中國企業(02828)及南方恒生科技(03033)分別錄得54.02億元及22.3億元沽空，是港股鮮見的「空軍」大作戰場面！
是否見到「空軍」活躍，「北水」加大南來的「水喉」力度，致昨日港股淨流入金額大增，無從考究，惟觀港股沽空金額如此暴增，實非吉兆，不排除淡友正就月底市場對內地推出刺激經濟政策的憧憬或落空而作部署，準備將已出現技術性「死亡交叉」利淡信號的港股推向谷底。「北水」能否力挽狂瀾，股民自保，離場觀望，等超級大戶搏鬥過後，再作部署，方為上策。
回說昨日市況，科網股拖低大市，騰訊控股(00700)、美團(03690)均跌約1%，阿里巴巴(09988)獲券商麥格理重估其業務及潛在分折，調升目標價約0.72%至152.5元，予「跑贏大市」評級，帶動阿里逆市收升0.72%，報90.35元。
另據內地查冊網站，美團近日入股AI平台智譜AI關聯公司北京智譜華章科技，持股10.42%。
高盛削餐飲業盈利預測
基於內地宏觀經濟展望轉弱，加上政策效果有限，高盛對餐飲股的復甦預測變得更保守，料今年下半年及明年將會分別溫和回升至疫情前水平85%及90%，並且下調2023至2025年的餐飲行業盈測介乎2至39%，同時維持海底撈(06862)和奈雪的茶(02150)的「沽售」評級。
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