港人內銀提款傳多阻滯 需排數小時

內地與香港恢復通關以來，兩地人流恢復往來。不過，有媒體報道指，深圳羅湖多家港人常用銀行均大排長龍，且多為港人。港人在當地銀行提取存款時，提款過程形同「過五關斬六將」，即使提早預約，港人到銀行門外仍需排隊數小時。

報道指，深圳羅湖多家港人常用的銀行，包括建設銀行、工商銀行及中國銀行都「人頭湧湧」。各銀行門外都有數名保安看守，要求客戶必須排隊，不可自出自入。其中，在中國銀行一間分行門外，有通告指「至少需等候4、5小時」。

中行傳至少提早一日預約 據報，中國銀行最新規定，提取多於20萬元（人民幣‧下同），至少提前一日預約，惟各家銀行，甚至其各地分行的規定都不同，實際大部分提取兩萬元以上，都需先去櫃台或致電預約，在特定日子親臨提款，且部分銀行每次取款限額僅為10萬元。本報記者昨嘗試致電中行於深圳羅湖人民南路及福田口岸分行不果。截至截稿，中行、建行及工行沒有回應本報查詢。

不過，建行福田口岸分行職員向記者表示，昨日下午並不多人，若親身前往就可立即辦理，還說提取現金5萬元以下並無特別文件要求，5萬元以上要出示回鄉證登記。工商銀行福田口岸分行職員則表示，客戶一般等待時間為約40至50分鐘，若提款兩萬元以上，除了證件及銀行卡外，並無特別文件要求，一日累計提取超過20萬元才需要了解提款原因。兩家分行都位處福田口岸對面。

險企或停售3.5厘產品 另邊廂，通關促使內地人來港投保顯著反彈之際，內媒報道，過去兩日內地保險公司接到監管機構來電「窗口指導」，7月底前要停售預定利率3.5厘的傳統保險和預定利率2.5厘的萬能險，而且不得以停售炒作。券商指，內險新業務價值（NBV）短期內恐因此受壓。