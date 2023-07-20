八成富裕投資者料AI助達理財目標

面對人手短缺，企業願意投入更多資源拓展數碼化及智能化服務，以提升效率。渣打銀行（香港）發表題為《用創新科技管理財富》研究報告發現，香港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用人工智能（AI） 進行投資活動，當中大部分人認為AI是現今愈趨重要的數碼投資工具，能帶來良好投資回報。

報告指，近八成受訪者認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要，80後是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的90後則有26%。

報告所指的香港富裕投資者，平均擁有近456萬元可投資資產。受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，例如女性企業家平均擁有506萬元可投資資產，稍微較男性企業家多。

受訪者對採用數碼理財諮詢有上行趨勢，研究顯示，有多達68%香港富裕投資者有採用此方法，當中40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%受訪者仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。

全球勞動力結構趨高齡化 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，在數碼科技的推動下，香港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。

延長勞工的職業年期亦是應對「缺工」的方法。諮詢顧問公司貝恩的最新研究顯示，到2030年，全球將有多達1.5億個工作從年輕族群轉向55歲以上的中老年勞工。換言之，勞動力結構將趨於高齡化。

該企預計，到2031年，七大工業國（G7）年長且經驗較豐的勞工，佔總勞動力比重將達25%以上。事實上，日本有近四成的勞動力人口年齡超過55歲，歐洲及美國緊隨其後，介乎25至30%。研究更顯示，到2050年，中國65歲以上人口數將翻倍。