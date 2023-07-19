科技戰愈打愈狠 中美脫鈎成定局

原以為美國政府高層先後訪華，會為中美關係帶來正面突破，詎料事與願違。美國財長耶倫證實，白宮擬推新行政命令，限制對華投資的可能性很大，主要聚焦半導體、量子計算和人工智能等範疇，意味中美科技戰將由晶片打到其他高端技術領域。要知道，進入新經濟時代，一國的核心競爭力取決於技術，美國的封殺變相說明堅持與中國科技脫鈎，「有你無我」，這樣下去，兩國合作空間愈來愈少，取而代之只有更激烈的競爭，甚至朝向實戰的方向發展！

早在中國實行改革開放，中美建交後雙方其中一份協定，就是關於中美科技合作，每5年續期一次至今已超過40年，可如今這協定在美方的單方面破壞下，形同已被撕毀，部分美國政客更認為，將兩國的科技合作協定續期，猶如幫助中國實現軍事現代化，將威脅美國的國家安全和利益，故鼓吹不再自動續期。

美國政府這幾年的舉措，正不斷朝與中國科技全面脫鈎的目標進發，包括將中國敏感企業納入制裁黑名單、限制高端半導體及相關設備供應中國，甚至聯合盟友一起圍堵中國，另方面則鼓勵更多美資投資印度，培養印度崛起，在亞洲抗衡中國影響力，不用再靠中國，而能延續美國享用亞洲廉價勞動力的優勢。

剛訪華的美國財長證實，白宮擬再出招收緊美資在華投資，若屬實，這絕對是不友善的舉措。據講相關構思是限於量子計算、人工智能等領域的新投資，意味美國將科技戰的戰線伸延至其他高端技術領域，勢要阻止中國的技術自主發展，甚或圖在新技術等科研與商用化領域，將中國排除在外。這招絕對具殺傷力，同時也必然是「雙刃劍」，變相視美國科企在華的龐大利益如無物，逼美國資金轉投在增長潛力和回報較遜色的美國及其盟友如印度等市場，最終碰釘的是美國人的荷包！

最新更傳來，被稱為「狂人」的前美國總統特朗普突然指摘台灣搶奪美國半導體訂單，建議對台灣建立貿易壁壘，這種凡事諉過於人的非理性政客言論充斥美國，所謂「盟友」隨時被視作敵人。明年美國進入總統大選年，可以預見拜登政府行事將以爭取選票為先，而「中國牌」就被政客視為最具叫座力的王牌。可以想像美國政府損人不利己的遏華手段將無日無之，對全球經濟而言，是不折不扣的「攬炒」選項！

中國如今在多個高端製造業領域領先，包括電動車及太陽能等，且亦擁有相關產業的上游關鍵資源，8月生效的鎵與鍺相關金屬出口限制反制做法陸續有來。中美科技戰不斷升級，背後是在爭取新經濟時代的話語權，類似高端晶片、人工智能、電動車電池技術、雲端技術、關鍵資源如稀土及醫藥等領域的競爭將愈演愈烈，行業與市場之間的技術制式應用，排他壓力亦會愈來愈大，全球資本大洗牌遠未終結，期間世界經濟產值收縮將無可避免。

總而言之，別以為新冠疫情過去，全球經濟就能撥開雲霧見青天。兩強爭霸下，世界無寧日，將成新常態！