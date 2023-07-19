輪商精選：博騰訊彈 留意16617
騰訊上周曾升抵今年來下降軌頂部，吸引資金坐淡倉過周末，騰訊好倉上周五錄得約2,700萬元淨沽出，至於淡倉錄620萬元淨買入，為最多資金持淡倉過夜的個股。
如投資者欲部署反彈，可參考騰訊認購證16617，行使價410.2元，實際槓桿10.7倍，10月26日到期。如認為正股或會進一步下跌，可留意騰訊認沽證14499，行使價277.8元，實際槓桿7.4倍，12月19日到期。
理想汽車睇升吼68388
新能源車股昨逆市做好，當中理想汽車(02015)曾上試150元關口，創今年以來新高，與歷史高位165.3元只差約10%。理想汽車上周曾回吐至140元附近時，已吸引好友撈牛證，上周五理想牛證錄逾400萬元淨買入。摩根大通資金流數據顯示，投資者昨仍傾向追入較貼價牛證，如理想牛證68388，收回價132元，提供近7倍實際槓桿。
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