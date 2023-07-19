股市估市：中資電力板塊盈喜惹憧憬

內地第二季經濟增長遜預期，規模以上工業增加值增長雖加快，惟消費放緩，青年失業率創新高，大眾消費意願偏低。上半年固定資產投資同樣放緩，民間投資跌勢加劇，房地產全線指標呈弱。當上半年經濟數據塵埃落定，市場聚焦月底的政治局會議，關注下半年的經濟定調及政策工作。

就近期官方論調，貨幣政策層面上預計將擇機採用下調存款準備金率（降準）、增量投放中期借貸便利（MLF）和以逆回購的方式進行調控，另就房地產政策提及邊際優化空間。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）