股市估市：中資電力板塊盈喜惹憧憬
內地第二季經濟增長遜預期，規模以上工業增加值增長雖加快，惟消費放緩，青年失業率創新高，大眾消費意願偏低。上半年固定資產投資同樣放緩，民間投資跌勢加劇，房地產全線指標呈弱。當上半年經濟數據塵埃落定，市場聚焦月底的政治局會議，關注下半年的經濟定調及政策工作。
就近期官方論調，貨幣政策層面上預計將擇機採用下調存款準備金率（降準）、增量投放中期借貸便利（MLF）和以逆回購的方式進行調控，另就房地產政策提及邊際優化空間。
另一邊廂，騰訊控股(00700)大股東計劃每年減持2至3%，拖累科網板塊氣氛。短期大市視乎內地政策能否鞏固投資者預期，而港股估值不高，預計恒生指數可守18,500點。
時代電氣上望35元
板塊方面，內地進入用電高峰期，近期多地陸續傳出用電緊張。國務院常務會議指示，全力抓好能源增產增供，以及強化煤電保供穩價。預計夏季火電發電設備產能使用率改善，而且煤價中線向下，今年電企盈利復甦的確定性高。事實上，電力股相繼公布盈喜，有助提升板塊氣氛。其中，華電國際(01071)的聯營公司華電新能源料將快於A股上市，有望成為短期催化劑。
個股方面，可留意時代電氣(03898)。集團首季業績優於預期，主要由於新興裝備產品收入強勁增長帶動，尤其是功率半導體器件（IGBT）及新能源汽車電驅系統。由於看好新能源汽車以至可再生能源相關業務的發展潛力，有助推動整體估值。另外，今年鐵路、城軌客流快速回升，時代電氣的鐵路業務穩步復甦。該股現價對應2023財年預測市盈率12.4倍，低於5年平均水平，可上望35元阻力位，支持位27.6元。
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