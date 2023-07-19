6月工廈成交15.5億 挫14%

本港工廈市場進入整固階段，有代理報告指，6月該類物業註冊成交量錄得約200宗，較5月跌近6.9%，成交金額錄約15.5億元，按月下挫約14%。

葵涌平均呎價跌至$3876

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，該公司一份反映指標工廈價格走勢的指數6月報363.5點，按月微升約0.2%。其中，紅磡/土瓜灣區的平均呎價按月漲幅最高，最新報約4,996元，升幅約1.2%。至於跌幅最大的分區為葵涌區，最新報約3,876元，按月挫約1.6%。