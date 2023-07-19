6月工廈成交15.5億 挫14%
本港工廈市場進入整固階段，有代理報告指，6月該類物業註冊成交量錄得約200宗，較5月跌近6.9%，成交金額錄約15.5億元，按月下挫約14%。
葵涌平均呎價跌至$3876
美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，該公司一份反映指標工廈價格走勢的指數6月報363.5點，按月微升約0.2%。其中，紅磡/土瓜灣區的平均呎價按月漲幅最高，最新報約4,996元，升幅約1.2%。至於跌幅最大的分區為葵涌區，最新報約3,876元，按月挫約1.6%。
總結今年上半年，工廈買賣成交量共錄約1,120宗，涉及金額約92.64億元，較去年下半年分別上升約19.7%及下跌約24.7%。
美聯工商物業租金指數則連升兩個月，最新報150.9點，按月漲約0.2%。上月分區成交呎租，以觀塘升幅最大，呎租約20.3元，按月上升約1.6%。紅磡/土瓜灣最新平均呎租約14.3元，按月跌約1.9%，為跌幅最大地區。至於上月工廈租務成交量有約570宗，按月回落約15.7%。
資料顯示，油塘華輝工業大廈低層C室，面積約5,465方呎，以約2,100萬元登記易手，呎價約3,843元。據悉，新買家為本地發展商家族。
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