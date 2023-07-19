新盤概況：凱滙變相減逾三成售

成交價包括車位 項目成交紀錄冊顯示，該批最新沽出單位的成交價1,096.05萬至2,400萬元，大部分做價在撇除車位因素之下，都已經比同類單位去年或之前成交價為低。

當中，凱滙I的2座50樓J室，為實用面積485方呎兩房戶，最新連同一個位於地庫2層的144號車位沽出，合計成交價1,096.05萬元。由項目停車位價單可見，該車位價值305萬元。

資料顯示，上述單位對落一層的2座49樓J室，面積及開則相若，曾於去年9月以1,190.85萬元不連車位售出。亦即最新沽出單位即使撇除車位價值亦已較近一年前低近8%，若連同車位價值計，減幅變相超過33%。

值得留意是該項目兩期共提供1,999伙，惟住客停車位僅348個，故項目發售初期，發展商亦惜售車位。在於2018年12月推出首張價單時，只有少數三房大單位才可獲優先認購車位，有別於現時兩房單位連車位購入。

此外，星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望9月初展開交樓程序。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，正部署於下月起展開新一輪銷售，屆時或會對外開放現樓單位以供參觀。樓盤最新夥拍利嘉閣地產推出置業優惠吸客。