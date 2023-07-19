新盤概況：凱滙變相減逾三成售
一手市場交投量低迷，有發展商出招促銷。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙系列項目近日交投步伐加快。該盤由上周五至昨日共錄得7宗成交，全數均連同車位售出，而個別單位連同車位的成交價，比去年同類單位不連車位的做價為低，變相減價逾三成。
成交價包括車位
項目成交紀錄冊顯示，該批最新沽出單位的成交價1,096.05萬至2,400萬元，大部分做價在撇除車位因素之下，都已經比同類單位去年或之前成交價為低。
當中，凱滙I的2座50樓J室，為實用面積485方呎兩房戶，最新連同一個位於地庫2層的144號車位沽出，合計成交價1,096.05萬元。由項目停車位價單可見，該車位價值305萬元。
資料顯示，上述單位對落一層的2座49樓J室，面積及開則相若，曾於去年9月以1,190.85萬元不連車位售出。亦即最新沽出單位即使撇除車位價值亦已較近一年前低近8%，若連同車位價值計，減幅變相超過33%。
值得留意是該項目兩期共提供1,999伙，惟住客停車位僅348個，故項目發售初期，發展商亦惜售車位。在於2018年12月推出首張價單時，只有少數三房大單位才可獲優先認購車位，有別於現時兩房單位連車位購入。
HENLEY PARK連沽兩單位
昨日新盤市場合計錄得約10宗成交。恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK沽出兩伙，共涉1,450.98萬元。包括低座B座3樓C室一房戶，實用面積303方呎，成交價662.4萬元，呎價約21,861元。
林海山城賣1763萬
此外，星星地產旗下的元朗朗屏雨後，有望9月初展開交樓程序。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，正部署於下月起展開新一輪銷售，屆時或會對外開放現樓單位以供參觀。樓盤最新夥拍利嘉閣地產推出置業優惠吸客。
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