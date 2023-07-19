未補價公居屋交投月縮24%
公屋及居屋未補價第二市場交投冰封，根據香港房屋委員會資料，6月同類市場暫錄229宗成交，為去年10月後最低，較5月全月減少約24.4%。
康山三房588萬易手
部分指標居屋以低價破冰，鰂魚涌康山花園經歷5月全月零成交後，上月有三房戶再低於「6球」售出。市場消息透露，屋苑5座中層單位，實用面積約592方呎，5月時叫價650萬元，減價至588萬元沽出，呎價約9,932元。
同坐落港島東區的小西灣居屋曉翠苑，一個低層戶以380萬元售，以實用面積約645方呎計，呎價約5,891元為2016年7月後最低。另外，黃竹坑居屋雅濤閣一個中層單位，實用面積約470方呎，上月以470萬元成交，呎價約一萬元，屬屋苑2018年10月後呎價新低。房委會資料又指，7月第二市場暫錄15宗成交，較6月同期的31宗減少約51.6%。
部分居屋業主劈價出貨。中原林溢斌表示，東涌裕東苑A座高層14室，實用面積約426方呎，叫價300萬元，獲公屋客以268萬元購入，減價幅度約10.7%，成交呎價約6,291元。
世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋富寶花園10座低層D室三房戶，未補價市場開價386萬元，放盤3個月，減價約13.2%，以335萬元沽出，呎價約5,756元。
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