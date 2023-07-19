未補價公居屋交投月縮24%

部分指標居屋以低價破冰，鰂魚涌康山花園經歷5月全月零成交後，上月有三房戶再低於「6球」售出。市場消息透露，屋苑5座中層單位，實用面積約592方呎，5月時叫價650萬元，減價至588萬元沽出，呎價約9,932元。

同坐落港島東區的小西灣居屋曉翠苑，一個低層戶以380萬元售，以實用面積約645方呎計，呎價約5,891元為2016年7月後最低。另外，黃竹坑居屋雅濤閣一個中層單位，實用面積約470方呎，上月以470萬元成交，呎價約一萬元，屬屋苑2018年10月後呎價新低。房委會資料又指，7月第二市場暫錄15宗成交，較6月同期的31宗減少約51.6%。