花旗估樓價半年冧6%

屯門麗寶賣262萬 6載貶一成半 金管局放寬按揭對樓市未帶來刺激作用，市場交投非常淡靜，並再有大行唱淡樓價。花旗發表最新報告預計樓價至少跌到年底，下半年料挫約6%。後市難被看好，再有業主「斬纜」，上車盤屯門麗寶大廈做價跌至262萬元，約6年帳面跌價近15%。

該行報告指出，引用個別物業代理數據，35個主要屋苑7月3至7日只錄約33宗成交，相比歷來平均值約66宗，屬極低水平。由於樓市整體需求較原先預期更差，二手成交持續低迷，意味樓價開始步入下行周期，除非美國未來減息速度快過預期，才有望扭轉樓市頹勢。

高息持續 料買家觀望 花旗又指，上周兩個發售的全新盤反應一般，相信與高息環境持續，遏抑住宅需求有關，並預計買家會採取觀望態度，直至本月下旬聯儲局議息結果出爐才有行動。

事實上，不少機構看淡今年樓價走勢，仲量聯行近日指，香港樓市經歷自2008年以來最長的調整期，並且尚未見底。按息增加將令樓市添加壓力，下半年中小型住宅價格將跌約5至10%。

亦有部分機構下調今年樓價升幅預測，其中摩根士丹利上月將香港住宅價格全年升幅預測，由原先約10%，削減至約8%。高力上周亦將今年中小型住宅樓價看升最多約6%，收窄至僅約1至4%。

後市被看淡，細價盤業主止蝕離場。屯門置樂三寶向來是上車指標，近日樓價回落至「2字頭」。消息透露，麗寶大廈中高層A室，實用面積約239方呎，近日叫價268萬元，其後減6萬元沽出，呎價約10,962元。原業主2017年購入，帳面蝕約45萬元。同類型單位2018年期間，最高做價達403萬元，最新成交價較高位跌逾140萬元。

迎海‧星灣御蝕120萬 放寬按揭對中上價住宅成交未見有幫助。世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山迎海‧星灣御25座高層四房戶，實用面積約1,390方呎，開價2,750萬元，減至2,520萬元售出，呎價約18,129元。單位於2017年底購入，帳面貶值逾120萬元。消息稱，同區薈朗中低層戶，市傳售330萬元，較約4年前購入價帳面低近70萬元。

此外，近日各區二手交投持續萎縮。利嘉閣彭錦添稱，青衣本月暫錄約16宗二手買賣，而過去3日未聞成交。中原王勤學指，元朗7月暫錄約37宗，近兩日亦未錄新成交個案。

二手市場最新成交個案