簡訊一覽
●華晨中國(01114)公布，經考慮集團的財務及現金流量狀況以及多個可能投資機會後，董事會決議宣派特別股息每股0.96元，預期特別股息將於8月31日左右以現金方式向合資格股東派發。
●中國太平(00966)公布，肖星因個人原因辭任執行董事、副總經理等職務，昨起生效。同日，據中央紀委國家監委網站，肖星涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
●歌禮製藥(01672)預告今年上半年股東應佔淨虧損介乎1,400萬至2,200萬元人民幣，按年收窄約75至84.1%，主要原因是利托那韋銷售收入增加，以及有效的成本控制措施所致。
●復旦張江(01349)預期今年上半年股東應佔淨利潤約6,000萬至7,000萬元人民幣，扭虧為盈，主要是外部環境逐漸穩定，集團各醫藥產品的出貨量及藥品終端使用量穩步恢復，主要藥品銷售情況好轉。
●思摩爾國際(06969)預告上半年經調整淨利潤約7.41億至8.17億元人民幣，按年減少約43.1至48.4%，主要是收入按年下降約9.4%，其中來自於內地市場的收入大幅下降約96.3%；以及毛利率按年下降所致。
●美聯集團(01200)預告今年上半年錄盈利不多於4,000萬元，扭轉去年同期虧損2.32億元的頹勢，主要是期內旗下「美聯物業」及「香港置業」均錄得經營溢利。
●九龍建業(00034)獲控股股東柯為湘增持30萬股，平均價每股8.1545元，料涉資約244萬元，持股量由71.48%增至71.5%。該股昨收報8.24元，現價往績市帳率約0.53倍。
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