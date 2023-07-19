港ESG發展領先 企業查詢披露增

國際可持續發展準則理事會（ISSB）上月發布全球通用的國際財務報告可持續披露準則，要求企業披露範圍1、2和3的溫室氣體絕對排放總量和排放強度。會計師行羅兵咸永道中國內地及香港ESG可持續發展副主管合夥人方蘊萱表示，香港上市公司環境、社會和管治（ESG）報告自2013年起推行，市場已有共識須作相關披露，ISSB準則出台將加強企業對ESG的需求，又透露愈來愈多客戶查詢如何處理相關披露，特別是範圍3。

方氏指，港府已制訂氣候行動藍圖，目標於2050年達至碳中和，認為香港在中國2030年碳達峰和2060年碳中和目標上，扮演重要角色，推動ESG誘因大，現時香港在ESG發展「算行得好前」，又指ESG大趨勢不會退。

事實上，市場日益重視ESG。資產管理公司富達國際一份調查顯示，過半亞太區投資者關注ESG相關的議題，僅7%受訪者認為投資者的責任投資或永續投資行動不重要，而關注ESG相關議題且相信可透過投資推動世界正向改變的受訪者中，以千禧世代的比例最高。

報告指出，亞太區56%受訪者表示過去一年的國際事件，讓他們意識到永續生活的重要性。此態度在中國市場尤其明顯，67%中國受訪者期望作出正面改變。

Z世代對永續投資最感興趣 目前未投資永續投資產品的受訪者中，以Z世代（1995至2010年出生）有意在未來12個月內投資的意願最高，達46%；其次為42%的千禧世代（1980至1994年出生），反映亞太區投資者尤其年輕一代，對永續投資的興趣和認知持續提升。

不過，區內各地投資者對永續投資策略持不同觀點。中國、香港及澳洲市場的投資者較偏好影響力投資（Impact Investing），即認同投資在致力獲取財務收益時，應促進社會、環境或其他理念朝正向發展；新加坡及台灣市場則視ESG整合分析最為重要。