澳洲央行：暫停加息因憂經濟嚴重下行

澳洲下周三公布的通脹數據如無意外繼續放緩的話，澳洲央行料將於8月會議維持暫停加息。該央行昨公布的7月貨幣政策會議紀錄指出，儘管當地通脹仍處高位，但目前通脹正在下降，加上考慮到此前大幅加息的長期滯後影響及經濟嚴重下行的風險，尤其高息或鼓勵家庭增加儲蓄從而影響消費，故7月會議委員堅決支持維持利率不變。

或需進一步收緊幣策 該委員會認為，現時貨幣政策立場「明顯有限制性」，雖然會議上亦曾考慮加息0.25厘，但認為維持利率不變的理由更為有力，主因經濟前景的不確定性及迄今為止的利率已累升不少。澳洲央行下一次會議在8月1日舉行，屆時將重新評估形勢，特別是獲得有關通脹、全球經濟、勞動力市場和家庭支出的更多數據後，再作出風險評估。

貨幣政策會議紀錄又顯示，委員會成員們一致認為可能需要進一步收緊貨幣政策，才能在合理的時間內使通脹回到目標水平，惟這取決於經濟和通脹如何演變；重申決心在合理時間內將通脹恢復到目標水平，並願意採取必要措施來實現。

會議紀錄又提到，當地經濟已顯著放緩，預計第二季經濟按季只增約0.2%，第三季薪酬料按年增4%。

韓家庭貸款餘額破頂 在今輪加息周期，不少央行已先後按下暫停鍵，如南韓央行自2月起連續4次在例會按兵不動，但物價高企且金融不確定性增加，導致南韓家庭為抗通脹，寧願不斷借貸增加負債。外媒報道，截至6月底止南韓家庭貸款餘額已高達1,062萬億韓圜（約6.58萬億港元），連漲3個月，且創歷史新高。

南韓央行對此感憂慮，認為家庭貸款負擔愈見沉重，將阻礙經濟長期增長，並擴大資產負債以至不均衡的格局，故強調有需要利用貨幣政策逐步為家庭債務去槓桿化。