藉標準合同備案經驗 諾華助港企融入內地

內地《標準合同辦法》上月出台，要求出境個人訊息時需向當局報備。信貸資料平台諾華誠信行政總裁何佳意認為，不少港企在處理跨境數據時，欠缺對新規的認識及敏感度，擔心他們因而干犯相關法規。

不少中小企未申報 新規下若企業希望將內地數據出境，需在6個月內向國家網信辦提交報備，已開展個人訊息出境活動的企業或機構，需於今年11月底或之前完成整改。他指，目前不少大型金融機構已着手申請備案流程，認為能趕及期限前報備，惟有不少中小企尚未進行相關申報工作。

諾華的「跨境征信報告核驗項目」成為首間港企完成個人訊息出境標準合同備案獲批案例，實現個人訊息合規出境。何氏稱，樂意以非盈利方式，與各界分享申請備案經驗及重點原則，以減少在申請時的文件遺漏或審批要求上的時間成本，推動港企融入國家發展大局。

何佳意坦言，現時香港不少在個人資料使用的法規與內地相似，惟雙方定義不同，相信是次經驗，能縮短日後的備案時間；並強調個人資料必須要在資料提供者同意的大前提下，方可出口。