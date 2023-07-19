港銀傳拒加密幣商開戶 金管約談

儘管港府積極發展虛擬資產行業，甚至有傳金融管理局早前曾向港銀施壓，要求接受虛擬資產交易平台開戶，惟外媒引述消息指，至少兩家在本地發展的跨國銀行拒絕任何與加密貨幣交易直接相關的活動，多家銀行也不願開立持有虛擬資產交易所客戶資金的帳戶，促使金管局和香港證監會開會召見100名金融界高層，討論開戶問題。

據了解，參加該會議的銀行包括滙豐銀行、渣打銀行、中銀香港及花旗銀行等，並有約100名來自銀行、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司的人士出席。

報道指出，港銀其中一個憂慮是加密貨幣會被用來洗錢，而銀行亦需要時間更新反洗錢流程，以整合對加密貨幣公司的核查。不過，已有一家大型跨國銀行最近轉軚，正考慮為申請牌照的虛擬資產交易所開設基本帳戶，但規定有關交易所須接受常規反洗錢審查和盡職調查。

比特幣昨日曾報每枚30,019美元，以太幣報1,904美元，兩者均跌不到1%，走勢偏軟。

美證交會研規範AI發展 隨着新型科技湧現，美國證券交易委員會（SEC）主席亨斯勒警告，人工智能（AI）可能會加劇金融脆弱性，從基本模型或數據中獲得相同的信號，或促使投資者做出類似決定，認為各國政府須徹底改革法規，以維持全球金融穩定，而監管機構必須應對新興技術帶來的挑戰，團隊正在評估是否需要推動新規範。

他提到，對於SEC而言，在資本市場中心可能佔據主導地位的情況下，促進具有競爭性、高效的市場是最大挑戰，須仔細評估這一點，以推動具競爭力、透明度和公平的市場。該會預計，最快今年秋季將開始考慮有關問題的新規例，目前AI在商業、社會中的應用正受到聯邦政府的嚴格審查。