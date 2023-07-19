「中國版英偉達」壁仞謀港上市

中美晶片戰下，中國晶片企業加緊研發掌握關鍵技術，本港就為他們的壯大提供一個籌集資金的平台。消息指，被視為對標英偉達（Nvidia）的中國人工智能（AI）晶片初創公司壁仞科技正考慮最快今年來港上市，可能幾個星期內就會遞交上市申請，暫未決定集資規模。

吸金強 累獲融資50億 壁仞成立至今僅4年，延攬超微半導體（AMD）的高層出任要職，其「BR100系列通用GPU（圖像處理器）」為AI訓練、推理和科學計算等通用計算場景而開發。之前有傳公司修改晶片設計，好讓代工商台積電可以不違反美國管制。

值得留意的是，創始人、董事長兼首席執行官張文本月較早前與港府官員會面，談及希望「借助香港的國際化優勢，取得更大發展」、「加大在香港以及整個粵港澳大灣區的投入。」