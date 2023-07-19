「中國版英偉達」壁仞謀港上市
中美晶片戰下，中國晶片企業加緊研發掌握關鍵技術，本港就為他們的壯大提供一個籌集資金的平台。消息指，被視為對標英偉達（Nvidia）的中國人工智能（AI）晶片初創公司壁仞科技正考慮最快今年來港上市，可能幾個星期內就會遞交上市申請，暫未決定集資規模。
吸金強 累獲融資50億
壁仞成立至今僅4年，延攬超微半導體（AMD）的高層出任要職，其「BR100系列通用GPU（圖像處理器）」為AI訓練、推理和科學計算等通用計算場景而開發。之前有傳公司修改晶片設計，好讓代工商台積電可以不違反美國管制。
值得留意的是，創始人、董事長兼首席執行官張文本月較早前與港府官員會面，談及希望「借助香港的國際化優勢，取得更大發展」、「加大在香港以及整個粵港澳大灣區的投入。」
華虹回A周四初步詢價
另邊廂，華虹半導體(01347)及負責其登陸上海科創板主承銷商將於周四在內地向合法的詢價對象進行初步詢價，以決定「回A」的招股價，一經確定會另行公告。該企擬集資180億元，其中125億元用於12吋晶圓產能的相關項目、25億元用於研發。
其他新股方面，因颱風順延至昨日上市的新傳企劃(01284)收報0.93港元，比招股定價高1.08%，每手帳面料賺50港元。
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