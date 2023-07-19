美頁岩油產量料8個月首跌 油價彈

受中國經濟數據遜預期影響，國際油價連日走軟，至昨日終於回穩。布蘭特期油昨日曾報每桶78.84美元，升0.44%；紐約期油曾報每桶74.66美元，升0.7%，主要是產油國積極調控供應，以應對短期需求減弱的影響，且美國頁岩油產量遜預期，令油市供需趨於平衡。

全球油市供應或現赤字 沙特阿拉伯及俄羅斯均先後宣布額外減產計劃，其中沙特將自願減產之舉延長至明年底，俄羅斯亦將每日自願減產50萬桶的期限順延至下月底。沙特於7月、8月自願性每日減產100萬桶後，其原油總產量預計將降至每日900萬桶，為兩年來最低的石油產量，產油量落後於俄羅斯6月時的日產量945萬桶。

事實上，近年美國頁岩油產量增長緩慢。外媒報道，美國原油產量在6月和7月創下歷史新高後，8月將首次下降至每日940萬桶，是去年12月以來首次出現月度下降，主因石油資源豐富的二疊紀盆地產量下降，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的減產行動，料將導致全球油市供應量出現赤字。

美國能源情報署（EIA）周初發表的數據亦顯示，美國頁岩油產量將自7月的高峰開始下降，8月大型頁岩盆地的天然氣總產量，將從7月創紀錄的每日981億立方英尺下滑。

分析指出，OPEC+仍穩控全球原油產量約40%，有能力透過調節供應以維持油價在「合理」水平，而若美國貨幣政策一如預期暫停收緊，油價波幅區間有上移的條件。