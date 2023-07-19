絲絲講場：中信里昂賓架擬調內地 薪酬玩中港共融

傳減薪最多五成

不過，因應中信里昂駐港員工薪酬較高，若調往內地工作，聽講基本薪酬下調幅度或達25至50%，都幾「惡啃」喎！又聽講今次第一批調往內地嘅員工最快要喺本周決定係咪配合公司調動，估計投行部門涉事員工人數佔比約個位數。長遠嚟講，中信里昂喺香港約200名投行員工中，逾30%或被要求調返內地。