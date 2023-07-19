絲絲講場：中信里昂賓架擬調內地 薪酬玩中港共融
中國市場吸金力強，金融投資銀行北望神州已非新鮮事。據報中信証券(06030)打算將旗下中信里昂數十名銀行家，從香港調往內地。本來都唔覺咩特別，但業界關注嘅重點係，昔日喺香港坐擁高薪厚職、捧開「金飯碗」嘅金融精英，好可能要入鄉隨俗，將薪酬調整至與內地同業睇齊。咁即係點？咪減人工囉！
其實，中資金融業自上季起都屢傳減薪消息，繼中金公司(03908)下調部分高級管理層嘅2022年花紅後，有指信証會調降旗下投行部門薪酬，基本工資降幅多達15%，反映中資投行落力減成本、響應「共同富裕」，尤其是金融領域收入不平等一直為人詬病。
傳減薪最多五成
不過，因應中信里昂駐港員工薪酬較高，若調往內地工作，聽講基本薪酬下調幅度或達25至50%，都幾「惡啃」喎！又聽講今次第一批調往內地嘅員工最快要喺本周決定係咪配合公司調動，估計投行部門涉事員工人數佔比約個位數。長遠嚟講，中信里昂喺香港約200名投行員工中，逾30%或被要求調返內地。
咁搞法，兩地金融融合，內地業界係向上與國際條件融合，香港業界則掉頭向下與內地條件融合，撈唔撈就你諗你啦！
人人做記者
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