工行：地方債無系統性風險

券商野村的中國及香港金融研究部主管唐聖波發表工行上述會議的「賽後報告」，引述工行管理層指，其LGFV貸款屬商業決定，不是「收政府柯打」，而且逾八成流向實體經濟所需的基建項目，以及推動新型城鎮化和交通領域的大型項目，不但項目本身有現金流支撐，批核貸款也有嚴格準則，要求有抵押品，亦會按正常、關注、次級、可疑、損失記錄在案（後三者即「不良貸款」）。

工行部分地方分行否認總行要求與按揭客戶商討息口。管理層表示，提前還款短期會持續，但不是結構性問題；又指逾期按揭貸款當中很少由於未能如期交樓的項目，去年不良率增與此無關，主要是疫情所致。

村鎮行存息出現「倒掛」 工行管理層指淨息差在當前減息周期會繼續受壓，但跌幅應會收窄，還說未來3年純利持續增長，股本回報率（ROE）逾10%（過去5年都超過，去年降至11.43%）；以目前資本狀況穩健，可維持派息穩定，現階段無股權融資需要。

內媒報道指，本月已有10多家村鎮銀行下降存息，更有5年存息低過3年存息的「倒掛」現象。分析指，這反映有銀行覺得利率中長期向下，主動減少中長期存款利息，結合銀行業經營壓力及利率市場化，存息仍有進一步下調的可能。