華融上半年新購500億不良資產

內媒報道指，今年以來，華融收購處置類業務緊跟市場動態，新增收購不良資產包超過80個，新增收購不良債權資產規模按年增長84%。其中，華融浙江分公司今年以來積極參與省內銀行不良資產包競價25個、中標17個，收購債權規模共計111.92億元；華融山東分公司主動營銷、提前介入，今年以來累計中標16個不良資產包，債權規模83億元，其中僅6月當月即連續成功競得8個不良資產包，涉及國有銀行、股份制銀行和地方農商行，收購債權規模達39億元。

通告指出，晨鳴控股（香港）為滿足自身資金需求，分別與3家境外機構開展股票融資業務，將其手持的晨鳴紙業約2.11億股B股和1.53億股H股進行抵押融資。近期，晨鳴控股（香港）歸還其中一家貸款人的全部貸款後，要求其歸還股票，但該貸款人以貸款存續期間曾有觸發違約的情形為由，拒絕配合歸還1.1億股B股及9,500萬股H股股票。另外，晨鳴控股（香港）向尚未完全還款的另外兩家貸款人核實股票保管情況，惟貸款人尚未按要求提供股票安全託管的證明文件。