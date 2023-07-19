華融上半年新購500億不良資產
內地4大不良資產管理公司之一的中國華融(02799)，據報今年上半年新增收購不良資產包債權規模近500億元（人民幣‧下同），收購規模繼續於市場保持領先地位。
內媒報道指，今年以來，華融收購處置類業務緊跟市場動態，新增收購不良資產包超過80個，新增收購不良債權資產規模按年增長84%。其中，華融浙江分公司今年以來積極參與省內銀行不良資產包競價25個、中標17個，收購債權規模共計111.92億元；華融山東分公司主動營銷、提前介入，今年以來累計中標16個不良資產包，債權規模83億元，其中僅6月當月即連續成功競得8個不良資產包，涉及國有銀行、股份制銀行和地方農商行，收購債權規模達39億元。
晨鳴母企託管股份遭拒歸還
另邊廂，晨鳴紙業(01812)昨日發公告指，近日接到控股股東晨鳴控股通知，獲悉其全資附屬公司晨鳴控股（香港）與境外貸款人開展股票融資業務，所涉及的公司B股及H股權益可能存風險。受消息影響，公司股價昨曾最多跌3.5%，收市報2.52港元，下跌1.94%。
通告指出，晨鳴控股（香港）為滿足自身資金需求，分別與3家境外機構開展股票融資業務，將其手持的晨鳴紙業約2.11億股B股和1.53億股H股進行抵押融資。近期，晨鳴控股（香港）歸還其中一家貸款人的全部貸款後，要求其歸還股票，但該貸款人以貸款存續期間曾有觸發違約的情形為由，拒絕配合歸還1.1億股B股及9,500萬股H股股票。另外，晨鳴控股（香港）向尚未完全還款的另外兩家貸款人核實股票保管情況，惟貸款人尚未按要求提供股票安全託管的證明文件。
通告又指，在貸款人拒絕返還股份及溝通無果後，晨鳴控股認為晨鳴控股（香港）的合法權益存在受到不當侵害的風險，立即通過內地執法部門和香港律師尋求幫助，搜集有效證據。截至目前，晨鳴控股生產經營正常，並正積極通過法律途徑維護自身合法權益。
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