內房又爆災 掀股債雙殺
遠洋無力兌付 瑞安傳確認美元債持有人
中國房地產債務危機的「風眼」中國恒大(03333)日前交出一盤堪稱「債可敵國」的爛帳後，這場風暴還沒告一段落，因為資本市場已把懷疑的目光投向更多面對債務危機的內房企業。行業負面消息源源不絕下，多家內房企業昨日上演股債雙殺！
龍湖碧桂園系淪最弱藍籌
瑞安上述兩筆美元債昨暴瀉，其中11月到期債券每一美元面值跌10美仙。遠洋上海掛牌的「19遠洋01」及「19遠洋02」債價分別瀉18.83%及9.82%。至於日前傳出本周日到期美元債出現資金缺口的萬達商管，最新遭國際評級機構標普調低信用評級至「B+」，維持負面觀察，其境內債「20萬達01」盤中下跌21%後觸發臨時停牌，收跌18.82%。碧桂園(02007)境內債「21碧地02」債價亦跌15.52%。
FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗表示，遠洋及瑞安分別有國資及港資背景，被市場視為「穩陣」的兩個派系，兩房企均是對行業重要指標，作為債券投資者，若是以持有債券至到期為目的，目前並非買入內房債的好時機，因為房企買地意願不大，反映對後市看法不樂觀。即使當局願意推出大規模支持樓市措施，問題在於市場需求過弱。
恒大系倘復牌 掃除不明朗
券商野村認為，未來一至兩個月中央只會推出一些較小的房地產放寬措施，潛在招數包括降低首期比例及放寬二線城市住房限購措施，惟市場早有預期，且該行相信對重拾買家對樓市信心的作用不大，最多只是讓內房股短線炒作。直到月底的政治局會議釋放更多明確信號之前，建議維持防守策略，重申只看好較為安全、有國企背景的房企，如中國海外。
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