內房又爆災 掀股債雙殺

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗表示，遠洋及瑞安分別有國資及港資背景，被市場視為「穩陣」的兩個派系，兩房企均是對行業重要指標，作為債券投資者，若是以持有債券至到期為目的，目前並非買入內房債的好時機，因為房企買地意願不大，反映對後市看法不樂觀。即使當局願意推出大規模支持樓市措施，問題在於市場需求過弱。

恒大系倘復牌 掃除不明朗

券商野村認為，未來一至兩個月中央只會推出一些較小的房地產放寬措施，潛在招數包括降低首期比例及放寬二線城市住房限購措施，惟市場早有預期，且該行相信對重拾買家對樓市信心的作用不大，最多只是讓內房股短線炒作。直到月底的政治局會議釋放更多明確信號之前，建議維持防守策略，重申只看好較為安全、有國企背景的房企，如中國海外。