人民幣續跌 諾獎得主：難取代美元

人民幣匯價持續多日強勢後終見回軟。中國外匯交易中心昨公布，人民幣兌每美元中間價昨報7.145元，較上一個交易日下調127點子，連續第二日回軟。著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼表示，雖然美元的主導地位「不會永遠持續下去」，惟稱在全球去美元化趨勢的同時，對為人民幣能取代美元成為世界主導貨幣的能力表示懷疑。

經過周一大跌後，在岸人民幣（CNY）兌每美元昨日雖續跌，但幅度有所放緩，官方收盤價報7.1717元，下跌15點子，創一個星期新低；離岸人民幣（CNH）昨晚曾跌0.02%，報7.1776元。

此外，中國人民銀行昨公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展150億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍持平於1.9厘，昨日市場淨投放量亦回落至130億元。

外媒引述克魯格曼表示，隨着愈來愈多國家尋求去美元化，令美元在國際貿易中的作用可能會因此而下降，但引用美國聯儲局一份分析美元主導地位各種指標的報告，強調美元的主導地位在過去20年一直保持穩定，故認為美元地位在短期內下降的機會不大。

華設資本管制難做霸主 對於人民幣能否取代美元成為世界主導貨幣，他指雖然中國是主要的經濟大國，但質疑中文能否成為國際貿易的主導語言，和人民幣能否成為主要的國際貨幣。他認為，中文作為第二語言的使用有限，加上中國有資本管制等因素，因此兩者都不太可能在短期內於國際貿易中佔據主導地位。他又指，美元的統治地位不會永遠持續下去，但關於去美元化的炒作幾乎是無中生有，又指就目前而言，美元仍然佔據主導地位，並無其他更好的替代品。

巴克萊就認為，最近一周美元跌勢過急，又指雖然該行預期美元會進一步貶值，但料需要更長及更持久的時間。該行續指，全球經濟增長疲弱，尤其是歐元區和中國，料會令資金繼續流入相對有韌性的美國市場，為美元匯價走勢帶來「托底」的作用。