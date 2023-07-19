美銀行季績勝預期 道指高開

美股業績期開鑼後，首批放榜的企業好過市場預期。摩根士丹利公布，截至6月底止一季收入按年增長2.47%至134.57億美元，純利按年雖下跌12.54%至21.82億美元，但兩項數據均勝過市場預期。作為「百業之母」的銀行業取得佳績，似乎亦是美國經濟仍然穩健的一種體現。

大摩財管收入增16% 摩根士丹利上季的業績增長主要來自財富管理部門，該分部收入按年增長16.1%至66.6億美元；相比之下，投資管理部門及機構證券部門均錄得收入倒退。值得注意的是，大摩本身沒有商業銀行業務，故在這輪加息周期中受惠較少，但其財富管理部門所產生的淨利息收入仍按年增長23.41%至21.56億美元。

擁有大量商業銀行業務的美國銀行，上季淨利息收入達到141.58億美元，按年增長13.77%。該行上季整體收入增長11.05%至251.97億美元，惟信貸損失撥備亦較一年前多了1.15倍，達11.25億美元。

年初曾在銀行業危機期間受到衝擊的嘉信理財，業績相對遜色，惟仍好過預期，上季收入按年減8.58%至46.56億美元；淨利潤跌27.83%至12.94億美元，主要受累於較高的資金成本導致淨息差減少32點子至1.87厘。

銀行雖受惠加息帶來的額外收入，惟要設法應對壞帳風險。紐約聯儲銀行報告指，美國貸款申請人被拒的比例升至21.8%，為5年最高；整體貸款申請亦跌至2010年10月以來最低。

股神減持動視暴雪 美股3大指數周二早段向好，道指曾升379點，報34,965點；標指升15點，報4,538點；以科技股為主的納指則跌33點，報14,211點。

正當微軟收購動視暴雪一案有新進展之際，股神巴菲特的投資旗艦巴郡披露，其持有的動視暴雪股權佔比從6.3%大減至1.9%，惟未有披露作價，市場相信今次單純是因應合併交易有進展而提前獲利離場。

另外，留意納斯達克100指數下周一進行特別權重調整，將包括微軟在內的7隻最大權重股的指數佔比總值，從56%下調至約44%，或會帶來市場波動。