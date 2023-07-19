金管再經貼現窗放水逾38億

本港銀行月內兩度透過貼現窗向香港金融管理局尋求短期流動性。金管局周一再透過貼現窗口操作向銀行體系投放38.85億元，創2021年1月以來新高。基本上目前半年結等令流動性緊張因素退卻，金管局連番透過貼現窗釋出流動性引市場關注。

「貼現窗」是金管局為銀行提供短期流動資金的工具，銀行日終結算時若發現流動資金不足，可利用外匯基金票據或債券抵押，向金管局拆入隔夜港元流動資金進行銀行同業結算。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，未觀察到市場有特別情況驅使銀行頻繁使用貼現窗，但現時正值美國收緊貨幣政策，本港銀行同業拆息（HIBOR）隨着美息高企，導致本港資金需求較為緊張。

HIBOR在半年結過後持續高企，多個期限拆息已升至超過5厘，僅一星期息見4.99厘，但也較上周五高0.45厘，隔夜拆息升0.59厘至剛好5厘，與樓按相關的一個月拆息則為5.02厘。

港P息看升1/8厘 卓亮稱，聯儲局大幅加息及縮減資產負債表已造成貨幣環境緊縮，美國廣義貨幣供應（M2）重回收縮狀態，加上當地通脹數據持續回落，「加息的理據愈來愈缺乏說服力」，相信在本月底議息會宣布加息0.25厘就會結束是次加息周期，預料美國最快明年上半年開始減息。

他預期，若聯儲局7月加息0.25厘，港元最優惠利率（P息）或會跟加0.125厘；直言港息很大程度上取決於美國加息步伐，且有所滯後，料下半年港息會維持在現水平。