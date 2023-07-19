美衰退機會降 股市被唱淡

今年以來美國經濟表現遠超預期，市場擔心的衰退未見蹤影，近期愈來愈多專家支持經濟有望「軟着陸」的觀點。投資銀行高盛在最新的研究報告中，將衰退機率預測從25%下調至20%。摩根大通亦指出，通脹數據大幅回落，反映出「軟着陸」的道路變得更寬敞。值得注意的是，假如美國能夠避過衰退，意味多年來行之有效的前瞻指標─美國國債孳息率曲線將失去預警經濟衰退的作用。

孳息率曲線或失效 美國國債孳息率曲線是把「不同年期國債產生的利息收益」圖像化後的一條曲線，通常年期愈長的債券則息率愈高，反之亦然，故於圖表上以一條向上斜的曲線表達。不過，一旦遠期債息低過短期債息的反常現象發生時，則該曲線會反常地向下傾斜，故又稱為「債息倒掛」。

根據歷史數據，這種現象的出現，往往預示着經濟將在6至18個月內進入衰退。就目前而言，兩年期與10年期美債孳息率的倒掛幅度接近一厘，與1981年出現衰退前相當。

自1978年以來，美國「債息倒掛」現象出現了6次（未計今次），每次都成功預示衰退的發生。不過，高盛認為今次有所不同，該行首席經濟學家哈哲思解釋，過去倒掛的出現，主要是反映投資者預期未來減息幅度極大於債券的「期限溢價」，而更深一層意思是經濟將會步入衰退，故聯儲局要大幅減息。

而「期限溢價」的概念，則類似於向銀行借錢時，貸款期限愈長、利率愈高，這亦是債息曲線在正常情況下應向上斜的原因。惟哈哲思指，由於當前債市對於「期限溢價」的定價遠低於正常水平，導致就算小幅度的減息預期已足以令債息曲線倒掛，因此今次的倒掛不能作準。

美銀證券亦認為，「債息倒掛」只是反映了通脹回落引發的潛在減息，而並非預示衰退。

該行美國利率策略師Meghan Swiber指出，過去一年，市場對於本輪加息周期的「見頂利率水平」預期不斷提高，但對於今年中通脹顯著回落的預期一直沒有變化，支撐了市場認為聯儲局長遠而言需要重新減息的預期，最終導致倒掛現象。

她亦指出，與經濟增長關聯度更高的是實際利率（即撇除通脹後的利率），而當前債券市場所預測的一年期實際利率仍然是正數，反映市場實際上並不認為衰退會發生。換言之，「債息倒掛」只反映了通脹回落及潛在減息的預期，並不代表衰退。

通脹跌不利企業盈利 摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic指出，美國經濟實現「軟着陸」的機率愈來愈高，如果通脹回落至2.5%，並且聯儲局開始減息，中小型股票可能存在「相當大的上漲空間」。

美國6月份不計汽油及汽車的零售銷售按月升0.3%，勝市場預期。

不過，一直唱淡股市的「大淡友」、摩根士丹利首席美股策略Michael Wilson認為，通脹急劇回落反而不利企業盈利表現，因為物價放緩不利於企業產品定價，甚至有部分行業如航空、酒店等已開始減價，考慮到當前美股估值過高，故仍堅持看淡。

美國國債孳息率曲線倒掛