中美經濟累鬥累

內地GDP預測遭削 憂通縮 中美經濟戰開打已5年，由貿易打到科技、貨幣等領域，至今為止，美國通脹危機暫已受控，經濟衰退的風險緩減，美元金融霸權不失；反觀中國經濟疫後復甦不似預期，內房危機不斷發酵，內部需求不振，多家金融機構紛紛跌眼鏡，着手下調內地全年經濟增長目標。若短期內中國當局未能交出提振人心的刺激經濟方案，而美國繼續針對關鍵競爭領域發動圍堵攻勢，只怕這場經濟戰將出現階段性結果，就是美國經濟避過衰退風險軟着陸，中國經濟則面臨通縮危機。

內地第二季經濟遠較市場預期失色，摩根大通等投行相繼下調內地今年全年經濟增長預測，恒生指數周一因颱風泰利吹襲休市，周二復市表現重挫，一度失守19,000點關，收市仍跌近400點。看來內地經濟一日未回暖，港股只會無止境地「掛8號波」，風雨飄搖！

摩通估今年GDP增5% 繼美資投行花旗及摩根士丹利齊削今年內地經濟增長預測至5%後，摩通最新亦將相關數字由5.5%下調至5%。該行指，內地自今年第二季以來房地產需求和供應持續疲弱，決策者長遠要平衡經濟轉型，短期則要穩定經濟增長是重大挑戰。

渣打銀行亦因應消費信心疲弱、內房低迷及出口增長放緩，將內地第三季經濟增長預測由5.5%降至5.3%，第四季由5.9%降至5.6%，全年預測則維持5.4%，明年同樣是增長5.4%；預料內地年中或出現短暫輕微通縮，全年年均通脹為1%；工業生產者出廠價格指數（PPI）通縮情況則在9月底前見底，全年在負2%至負3%區間。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽認為，內房積弱是下半年經濟最大風險，因其經濟體量佔整體國內生產總值（GDP）逾25%，同時影響投資、國家財政、家庭乃至銀行部門資產負債；又估計內地會追加地方專項發債額度5,000億元人民幣，彌補土地銷售收入下降，同時延續地產商再融資政策，並料中國人民銀行今季再下調存款準備金率（降準）0.25個百分點。

港股挫398 騰訊插4% 港股昨日才對內地欠佳的經濟數據作出反應，恒指昨低開89點後跌勢轉急，曾插433點，低見18,979點，收跌398點或2.05%，報19,015點，一舉跌穿20天、50天及250天移動平均線，成交額約951億元，但「北水」結束連續6日淨沽出，淨買入11.76億元。

機構對內地經濟最新點評