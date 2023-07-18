衰退通縮齊襲華 出招拆彈挽狂瀾

中國公布最新一系列數據顯示，經濟衰退風險增，且通縮的預期正形成，誠然不利疫後經濟復甦，當局得盡快推出強而有力的刺激措施穩住經濟形勢，尤其是要設法加大支持創業創新及小微企業發展，緩減就業市場壓力，讓民營經濟再擔當增長火車頭，設法避免市場形成長期的通縮預期，否則消費與投資低迷頹局更難扭轉。

內地上半年及次季的經濟增長均遜預期，上半年發電量增長不到4%，若撇除首季的疫後大反彈，次季增速放緩的壓力凸顯。內部需求不繼，外部需求更不濟，致出口及製造業都陷入低潮，企業減少投資，工人開工不足，青年失業率創新高，都在在反映景氣愈來愈不對勁，得盡快「落重藥」止住頹勢。

內地的地產市場及資本市場氣氛不振，資產價格展望下行，財富效應難彰顯，即使銀行減存款利息，居民對經濟前景審慎，繼續減少消費與投資，寧願少做少錯，不做不錯，多存現金應急。更甚是，物價低企，即使不少地方政府已放寬置業限制，但在預期樓價續跌下，用家不急上車，業主甚至選擇提前還貸，「資不抵債」的就索性斷供，這種風氣延伸至其他消費領域，勢令「內循環」戰略大打折扣。

畢竟，中美關係發展、歐美經濟未來是否能擺脫衰退，並非中國單方面可以控制和預計，變相說明出口及製造業情況都只能求穩，暫難有好大的突破，只有花更多心神集中做好本地經濟，梳理內部矛盾，加強抗逆力。內房危機是中國經濟這些年積累的最大隱患，治理不好足以毀掉經濟，所以內地當局是全球主要經濟體中，最先出手調控樓市，至今危機尚未解決，拖住經濟復甦後腿，得加大力度理順矛盾，以免誤了大局。

同樣重要的乃另一資產市場——A股表現，上半年並未能有效反映經濟復甦潛力，在吸引更多外資、協助企業尤其是房地產企業融資問題上，表現未盡人意。居民資金亦變相少了實現財富效應的出路，實體經濟景氣欠佳，搵錢愈趨困難，只有對消費和投資持更謹慎態度。

基本上，目前當局提振經濟的手段，包括支持汽車工業以穩製造業職位、消費需求及出口業補底，並減低利息成本以助企業應對困難。問題是，下半年外部形勢可能更糟，身處的第三季若未能止跌，末季情況更不敢想像。要有力穩經濟，單靠促銀行向市場讓利充其量只能換取時間，並不切實際，得從再次釋放民營經濟活力方面入手，畢竟老百姓實際感受到景氣改善，有搵錢機會，信心恢復，則官方推出的刺激經濟措施才能事半功倍。

近月內地部門頻密與民企交流，希望不只是官式姿態，而是有實際行動，包括去除各重點產業的監管不確定性，加強在公平競爭、產權保護等各方面，向民企送上「定心丸」，讓居民增強對前景的信心，企業放膽借貸，民間投資重納擴張軌道，自可起四両撥千斤之效。

全球都在駐足觀望內地如何出招穩經濟，畢竟中國的增長已是世界主要經濟體前列，若連中國經濟都硬着陸，意味全球日子都難過！