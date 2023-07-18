輪商精選：騰訊轉強 看好吼17096
國家統計局昨公布第二季經濟按年增長6.3%，增速創兩年新高，惟較預期的7.3%為低。港股周一受颱風影響停市，回顧上周，恒生指數「五連升」，上周五收報19,413點，升至逾3星期收市新高。恒指全周累計升1,048點，升幅達5.7%。
如看好內地經濟前景，有望提振港股升勢持續，可留意恒指價外認購證14848，行使價21,700點，12月到期，實際槓桿12.5倍。相反，如認為港股連升多日或見回吐壓力，看淡可參考中短期恒指認沽證11816，行使價18,418點，9月到期，實際槓桿13.3倍。
阿里好友留意14327
有大行發表報告，預期騰訊控股(00700)次季收入按年增長12%，同時料受國際遊戲增長所推動，騰訊的網絡遊戲收入將按年增長7%。此外，預料騰訊將於7月推出更多遊戲，推動下半年遊戲業務增長。騰訊股價上周五收報352.6元，升穿100天平均線，如看好可參考中短期騰訊認購證17096，行使價400.2元，9月到期，實際槓桿11.8倍。相反，騰訊上周五錄得北水淨沽出9.11億元，如看淡騰訊可考慮認沽證15681，行使價316元，12月到期，實際槓桿6.6倍。
國務院總理主持召開平台企業座談會，稱平台經濟大有可為。據報，上半年阿里巴巴(09988)國際站上，海外線上需求按年增長33%。阿里股價上周五收報92.95元，近日升穿250天平均線，如看好內地政策支持及國際業務發展，可留意阿里價外認購證14327，行使價110.1元，12月到期，實際槓桿6.6倍。相反，如憂慮阿里急升後或有調整，看淡阿里可參考中長期認沽證13884，行使價86元，12月到期，實際槓桿5倍。
此外，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇上周發表網誌稱，互聯互通的持續發展，努力深化和拓展香港的優勢，連接內地與世界。
港交所股價上周五收報301.4元，已收復20天平均線。如看好港股氣氛利好港交所，可參考價外認購證17099，行使價360元，12月到期，實際槓桿10.5倍。相反，踏入7月，港股主板成交額連續多日不足千億元，如看淡港交所營收，可留意中期認沽證11937，行使價265.7元，11月到期，實際槓桿9.9倍。
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