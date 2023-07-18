股市估市：日股大翻身 宜趁調整布局

今年上半年日本股市走勢表現突出，連「股神」巴菲特都持續加碼投資日本企業，並表示日本是其美國以外最大的投資地區，最近更分別提高5家日本商社的持股比例，並會持續關注多家企業。日經指數接連創新高，投資者宜待市場回調時趁機布局。

儘管日股近期出現震盪，但觀乎過往歷史，日股中長期走勢仍取決於經濟情況，以2016年初至2017年底這段時間為例，日圓兌每美元雖呈上升趨勢，但這段時間當地製造業及服務業採購經理指數（PMI）大多處於50的盛衰分界線以上，期間日股仍處於上升趨勢。近期日本央行公布第二季製造業及非製造業指數向好，顯示日本製造業正處於復甦，而非製造業亦持續轉強，經濟表現良好。

企業價值被低估 現時日股的市盈率為14.6倍，低於近10年平均的15.8倍，顯示日股評價仍相對便宜，很多日本企業估值仍低，當地上市企業有五成以上其股價淨值比低於一倍，這是全球罕見的低估值。難怪巴菲特也認為日本企業價值被低估，他在決定投資當地企業時，更關注其從事的業務，着重業務如何發展，而不是以淨資產的帳面價值作為投資考慮。

另外，東京證交所自今年起，將要求上市企業提高企業價值，對於股價淨值比低於一倍的公司需提出改善措施，這亦有利吸引資金。

日股短期內可能會出現階段性調整，但從整體基本面看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。日本企業盈利已普遍見改善，至於勞動供應與需求及勞動成本的改變及革新，加上政府積極推動數碼化轉型，均有利國內中長線經濟發展。

以往全球主動式基金對日股都長期處於偏低的投資比重，自今年4月起，外資持續增加對日股的權重，這對日股未來可提供相當有力的支撐，日股後市值得期待。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊