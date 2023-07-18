新居屋受捧：凱樂苑未補價賣478萬

儘管樓市交投氣氛偏淡，但市場仍具上車需求，長沙灣新居屋凱樂苑7月已錄約3宗買賣，最新有兩房單位以478萬元未補價第二市場價售出，原業主帳面賺約204萬元。

中原任展雄表示，上址為E座中層13室，實用面積約393方呎，叫價493萬元，減價約15萬元，獲外區綠表客承接，呎價約12,163元。單位一手購入價約274萬元，升值約74.5%。

天水圍居屋亦見暢旺，祥益謝利官稱，區內本月錄逾15宗居屋成交，包括新居屋屏欣苑A座中層1室，實用面積約445方呎，微減8萬元，即以492萬元未補價售出，呎價約11,056元。

山麗苑睇樓5分鐘入標 粉嶺新居屋山麗苑銀主盤再錄極速成交。世紀21奇豐陳偉康指，該盤B座中層2室一房戶，實用面積約292方呎，意向價157萬元放售，白居二客睇樓僅5分鐘即入標，終以157.14萬元購入，呎價約5,382元。單位以2021年的一手購入價售出，主因屋苑仍有禁售限制，第二市場不可以高於購入價轉售。

其他居屋亦具承接力，美聯蘇玉燕表示，黃竹坑居屋南濤閣1座中低層D室，實用面積約590方呎，三房間隔，近期於第二市場叫價約538萬元，議價後以500萬元獲綠表客承接，呎價約8,475元。