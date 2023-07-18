新盤交投月內538宗

HENLEY PARK全盤提供740伙，低座單位佔當中80伙。

整體成交額54億 增25% 新一波推盤潮自月初展開，3個焦點大盤輪流開售，相比6月同期僅一盤撐市，氣氛一度好轉。不過，受息口變動及經濟疲弱等因素拖累下，整體銷情亦一般。雖然「量」未見突破，但「價」卻受惠於市區豪宅盤開售而上升，7月迄今的新盤交易總額逾54.5億元，與上月同期逾43.7億元相比，增加近25%。

已屆現樓的啟德HENLEY PARK期內經過兩輪銷售，撇除兩宗取消交易個案後，累沽256伙，吸金約24.1億元。成交紀錄冊顯示，目前已沽出單位成交價介乎527.94萬至1,782.78萬元。該盤會於今日起發售38伙一房戶，折實價754.83萬至827.55萬元，入場戶為1B座2樓L室，實用面積384方呎，折實呎價約19,657元。另受颱風影響，原定昨日重售的一伙低座單位，安排今日起再售。

市場憧憬放寬按揭措施，可釋放換樓客的購買力，為樓市帶來支持作用。事實上，自金管局於本月7日公布放寬按揭成數後，過去11日錄約48宗成交價介乎1,500萬至3,000萬元的一手住宅買賣，海盈山佔約七成。而整體同類價格買賣個案亦已超越6月全月約37宗。

此外，昨日在颱風吹襲下，一手市場全日只錄得一宗成交，為恒地發展的鰂魚涌THE HOLBORN，以639.42萬元售出一房單位，為B座22樓B2室，實用面積256方呎計，成交呎價約24,977元。

7月主要新盤成交量