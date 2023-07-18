新盤交投月內538宗
僅升6% HENLEY PARK累售256伙居首
樓市瀰漫觀望情緒，儘管連番有新盤低開招徠，但7月截至昨日的一手成交量錄約538宗，較上月同期約509宗僅微升約6%，繼續於低位徘徊。當中，恒基地產(00012)發展的啟德HENLEY PARK在月初搶閘推售，至今售出256伙，交投量暫時位列首位，並佔整體市場成交量約48%。
整體成交額54億 增25%
新一波推盤潮自月初展開，3個焦點大盤輪流開售，相比6月同期僅一盤撐市，氣氛一度好轉。不過，受息口變動及經濟疲弱等因素拖累下，整體銷情亦一般。雖然「量」未見突破，但「價」卻受惠於市區豪宅盤開售而上升，7月迄今的新盤交易總額逾54.5億元，與上月同期逾43.7億元相比，增加近25%。
已屆現樓的啟德HENLEY PARK期內經過兩輪銷售，撇除兩宗取消交易個案後，累沽256伙，吸金約24.1億元。成交紀錄冊顯示，目前已沽出單位成交價介乎527.94萬至1,782.78萬元。該盤會於今日起發售38伙一房戶，折實價754.83萬至827.55萬元，入場戶為1B座2樓L室，實用面積384方呎，折實呎價約19,657元。另受颱風影響，原定昨日重售的一伙低座單位，安排今日起再售。
市場憧憬放寬按揭措施，可釋放換樓客的購買力，為樓市帶來支持作用。事實上，自金管局於本月7日公布放寬按揭成數後，過去11日錄約48宗成交價介乎1,500萬至3,000萬元的一手住宅買賣，海盈山佔約七成。而整體同類價格買賣個案亦已超越6月全月約37宗。
一手市打風下錄一刁
此外，昨日在颱風吹襲下，一手市場全日只錄得一宗成交，為恒地發展的鰂魚涌THE HOLBORN，以639.42萬元售出一房單位，為B座22樓B2室，實用面積256方呎計，成交呎價約24,977元。
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